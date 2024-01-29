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回饋客戶Citi獨家新春促銷活動 助您龍年一騰沖天

紐約訊

Citi非常高興能與華人社區攜手慶祝農曆新年，為客戶帶來一個特別的新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需加入並完成合格銀行業務後，便可獲享Citi 2024年新春促銷活動精心設計的贈品，促銷將於2024年3月30日結束。

此項贈品專為2024龍年新春設計，完美融合非凡匠藝與傳統生肖文化。作為最吉祥的生肖年份，龍是中國十二生肖中唯一帶有神話色彩的生肖，由鹿角、牛嘴、鷹爪、魚鱗、蛇身等動物形象合成，寓意平安吉祥及風調雨順。自古以來，龍是中國皇室和民間的崇拜對象和文化圖騰，是權威、力量和智慧的象徵，同時中國人亦自稱為「龍的傳人」。舞龍是中國節慶中經常出現的傳統表演活動，例如新春賀誕、結婚生子、開張動工等等。另外端午節賽龍舟的習俗已流傳過千年，龍舟劃過的水又稱「大吉水」，寓意吉祥。「龍」字出現在許多中國成語中，代表吉祥與宏願；諸如「龍飛鳳舞」、「龍馬精神」等祝福語，也經常將優秀和傑出的人比作龍，衍生出「望子成龍」、「飛龍在天」等詞，皆表達了對龍的崇敬與仰慕。龍年生育的孩子尤其受歡迎，因為人們相信他們會取得好運和成功，用「龍」字為寶寶起名的現象也很常見，代表了家長對孩子未來的期盼與祝福。

為慶祝龍年新春，新或現有的Citi客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得今年的龍年贈品。除了Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛（Dragon Peak）」24K純金擺飾、還有18K金「龍光粼粼」金墜、24K純金「龍氣勃勃」金墜、24K純金「遊龍戲珠」金墜、24K純金加銀「龍力無窮」金銀手鐲、24K純金「黃金火球」金墜、24K純金「騰龍運來」金墜、以及24K純金「金龍逐火球」金手鐲，極具紀念意義。Citi 意識到龍在亞洲文化中的象徵性地位，瞭解華人客戶的價值觀和財務需求。龍的強大讓它可以主宰自己的命運，Citi同樣致力讓客戶實現自行主宰財政大權，並且提供強大穩健的財務方案以滿足他們的需求。Citi期盼新年的到來，祝福大家都有充滿繁榮、希望與和樂的一年。

此促銷活動於2024年3月30日截止。立即行動，請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解本活動的詳情。獎勵級別滿足合格活動的客戶將根據下列存款餘額級別賺取贈品獎勵：

贈品圖示，並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均...
贈品圖示，並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均為Citi為2024年新春促銷活動獨家設計。每件24K純金「遊龍戲珠」金墜及24K純金「黃金火球」金墜中的珍珠顏色可能會有所不同。

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