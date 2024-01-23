優質醫療，觸手可及 王嘉廉社區醫療中心全新升級網站

優質醫療觸手可及，王嘉廉社區醫療中心推出全新升級網站，為就診者及社區提供更便捷的醫療服務與資源，標誌著邁向一個重要的里程碑。

王嘉廉社區醫療中心於18日推出全新網站，標誌著這所位於紐約的醫療機構邁向一個重要的里程碑。此次全面升級的網站旨在提升使用體驗，為就診者及社區提供更便捷的醫療服務與資源。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書（Kaushal Challah）表示：「在迎來醫療中心網站升級的新篇章之時，我們邀請就診者、支持者和社區民眾一同瞭解新網站的升級功能。醫療中心始終將社區的健康和福祉置於首位，此次新網站的設計旨在更好地滿足他們的醫療需求。」

新網站亮點

個性化的醫生簡介：

醫患溝通至關重要。醫療中心新網站為每位醫生引入了個人線上簡介。就診者能夠順利搜索並詳細瞭解致力為其服務的專業醫護人員。此外，就診者還可通過網站在醫療中心的六處地點查找醫生並安排預約。

全新網站設計：

醫療中心升級的網站不僅提供重要資訊，還採用了新穎簡潔的視覺設計，獲取資訊更加方便快捷。輕鬆瀏覽新的網頁，為訪問者提供煥然一新的用戶體驗。

輕鬆獲取資訊：

我們致力為社區提供優質醫療服務。此次全新升級的網站注重提升可訪問性，包括通俗易懂的文字和其它升級功能。新網站經過優化，適用於各類電子設備，多種方式都可獲得流暢一致的使用體驗。

中英雙語網站：

醫療中心秉承服務紐約市亞裔 社區的傳統精神，致力為就診者和社區提供中英雙語網站，訪問者可輕鬆轉換中英文，獲取所需的資訊。

全面的線上健康圖書館 ：

作為醫療中心致力於社區健康教育的延伸，新網站設有一個全面的線上健康圖書館，該多媒體資源庫將為社區提供豐富的中英文健康資訊。鼓勵社區民眾利用值得信賴的健康資訊，明智的做出相關健康決策。

通過網站登錄就診者用戶頁面：

通過新網站的就診者用戶頁面，就診者可在此平臺向醫生發送消息、要求藥物重配和看診轉介、預約看診，以及獲取其醫療記錄。

王嘉廉社區醫療中心50多年以來，作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓 和皇后區 服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險 ，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。歡迎瀏覽醫療中心全新網站：www.cbwchc.org瞭解更多信息。