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紐約最大車行Major World 30年車商 價格優惠合理千輛現貨供您選擇

紐約訊
Major World車行有講國語豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。
Major World車行有講國語豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。

如果您想要購買一輛優質的二手車，您一定不能錯過位於法拉盛長島市的Major World車行。這是紐約最大的二手車行，擁有30年的業界經驗，為您提供千輛各種款式品牌的車輛，讓您有更多的選擇和更好的購車體驗。不管您是想要一輛經濟實用的家庭用車，還是一輛豪華時尚的商務用車，您都可以在這裡找到心儀的一款。特別目前有多達20多台不同年限高品質的Toyota Sienna以特價現貨供應。而且，Major World車行還提供了非常優惠的價格和靈活的付款方式，讓您買得放心，用得舒心。

Major World車行位於43-40 Norther Blvd （北方大道），交通十分便利。您可以乘坐地鐵M,R線46街下車或乘坐Q66公車在35Ave/44st北方大道下車即可到達。如果您是位於法拉盛需要看車的朋友，您可以撥打1-888-625-6750與張先生聯繫，他會安排專車接送您到車行。張先生是在Major World工作了15年的資深銷售人員，他對各種品牌和型號的二手車都非常熟悉，他會根據您的需求和預算，為您推薦最合適的車型。

在Major World車行，您可以看到各種品牌和型號的二手車，包括本田、豐田、日產、寶馬、奧迪、奔馳、凱迪拉克、保時捷、路虎等等。無論您喜歡什麼顏色、大小或功能的車，您都可以在這裡找到滿意的一款。而且，所有的二手車都經過了嚴格的檢測和維修，保證了品質和安全性。另外，Major World還提供了90天的保修期，如果您在使用過程中遇到任何問題，您可以隨時聯繫他們，他們會及時為您解決。

除了提供豐富的選擇和優質的品質，Major World還提供了非常優惠的價格和靈活的付款方式。無論您是現金付款還是分期付款，他們都會給您最合理的報價和最便利的方案。而且，他們還會幫助您辦理所有的手續，包括註冊、保險、稅務等等，讓您省時省力。

如果您正在尋找一輛優質的二手車，不要錯過法拉盛Major World車行。他們有30年的業界經驗，千輛各種款式品牌的車輛，優惠的價格和靈活的付款方式，以及專業和友好的銷售團隊。他們期待與您合作，讓您擁有一輛理想的二手車。

趕快撥打1-888-625-6750與張先生聯繫，預約試駕或諮詢更多資訊吧。Major World的地址是：43-40 Northern Blvd, Long Island City, Queens, NY 11101，諮詢熱線：1-888-625-6750。

二手車 法拉盛 長島市 地鐵 檢測

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