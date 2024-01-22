EASYEXPO會展人工智能 100秒內為您設計展位

EASYEXPO.AI研發的會展3.0解決方案。

隨著人工智能 時代的來臨，科技界一場劃時代的顛覆已經到來。全球領先的「E-AI 會展人工智慧 設計」在2024年1月9日上午在拉斯維加斯舉辦的CES （國際消費電子展）期間正式亮相，令人耳目一新。

EASYEXPO.AI是由來自美國、韓國、香港 的TFT團隊自2021年以來合力研發的會展3.0解決方案。E-AI會展人工智能服務作為首推產品，是面向參展企業與會展專業人士的AI展臺設計平臺。它不僅僅是一個產品，更是一場體驗的顛覆。該產品將人工智慧技術與會展設計相融合，打造出全新的互動式、智慧化的設計體驗，從展會佈局到展品擺放形式，一切在100秒內完成。這款設計系統將通過學習使用者的喜好和需求，不斷優化設計方案，為每一次的會展都帶來令人驚豔的效果。

與傳統的設計方法不同，E-AI 會展人工智慧設計將通過深度學習和大資料分析，深入瞭解每個客戶的獨特需求。產品能支援多種語言，致力於為客戶提供最貼近目標受眾的設計方案，使展覽在人潮中脫穎而出。這意味著定制化的設計不僅能夠滿足客戶需求，更能為品牌塑造提供更多可能性。

技術方面，E-AI 會展人工智能設計採用了先進的會展3.0大模型構架，集成電腦視覺技術、自然語言處理以及深度神經網路等技術，以確保設計方案不僅在外觀上出類拔萃，更在技術上居於領先地位。作為全球領先會展AI服務的產品，它引領著會展行業向3.0時代的全面升級。

在2024 CES期間，參觀者親自感受了這一革命性的產品，深入瞭解了它的無限可能性，並給予了許多積極的評價。作為全球領先，E-AI 會展人工智慧設計將為展覽設計開啟新篇章，共同見證AI時代的到來。

敬請期待，E-AI 會展人工智慧設計，為您的會展之旅注入無限可能！公司網站：www.easyexpo.ai, 聯絡email: [email protected]。