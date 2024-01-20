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現代IONIQ 6榮獲2024年EV Pulse網站編輯選擇大獎

紐約訊

現代汽車IONIQ 6電動轎車榮獲2024年EV Pulse網站的編輯選擇大獎。該獎項旨在表彰融合優秀性能、品質，和功能的電動車。作為汽車業界飽受尊崇的媒體平台，EV Pulse嚴格評估並挑選出級矩內最佳的代表車款。（2024年IONIQ 6的規格與獲獎新聞稿）。

EV Pulse網站副總裁Chad Kirchner表示：「現代IONIQ 6滿足了我們對現代汽車的所有預期。電動全球模組化平台（E-GMP）架構可實現閃電般的快速充電時間，並且無論價格如何，IONIQ 6的續航里程遠遠超過絕大部分的競爭對手。當你考慮到價格時，你會發現流暢的轎車設計、先進的科技，以及我們一直以來對現代汽車所預期的價值是無可爭辯的制勝公式。」

北美現代汽車產品規畫總監Ricky Liao表示：「在競爭激烈的市場中獲得如此榮譽是對我們團隊辛勤工作的證明。IONIQ 6引領了許多現代汽車的發展方向，贏得了許多業界中的認可。我們很自豪看到IONIQ 6的性能與專屬的E-GMP平台受到如此廣泛的好評。IONIQ 6完美地結合了令人注目的創新設計、絕佳的續航里程，自信的駕駛動力，充足的車內空間，以及快速充電能力。」

EV Pulse網站的編輯選擇大獎凸顯了電動車創新的巔峰表現。EV Pulse於2020年成立，致力於提供深入的電動車資訊見解，以讓觀眾更加了解電動車的進化與革命。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠（正在喬治亞州開發），以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708 www.HyundaiUSA.com

電動車 Hyundai 阿拉巴馬州 加州 就業

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