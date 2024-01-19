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「長島華人療養院」 由華人團隊推出短/長期護理服務

紐約訊
「長島華人療養院」內外環景佳。
「長島華人療養院」內外環景佳。

長島華人療養院」特設亞裔部門，由華人團隊專門為華人社區推出短/長期護理、短/長期複健服務，安全、專業、照護妥善。為持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格、或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。療養院靠近皇后區和布碌崙，方便家人探視。

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門，院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人。」20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。「我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」

她說：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。有人說，比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境。同時，院外空間寬敞舒適，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

Loving Care華人療養院的服務專案包括：營養豐富的中式美食/宗教祟拜和心靈關懷/戶外郊遊活動/生日慶祝活動、特殊節日、活動/節目慶典和豐富娛樂活動/母語服務/便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）/專業的醫療團隊駐診/短期、長期護理/短期、長期複健/物理療法/透析治療診所/老年癡呆症特殊護理部門/多種感官和認知職業治療/腦中風後亞急性複康治療/急診室/傷口護理/氣管切開治療/暫托護理、臨終關懷/呼吸機系統服務/安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至Loving Care Health Management（長島華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請致電516-566-5196（辦公室）/ 516-439-6151 (手機) 與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫安排訪問。地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。網站：www.lovingcareusa.com。微信號：LovingCareChinese。

華人 療養院 長島 新澤西州 紅藍卡

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