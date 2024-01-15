紀文禮眼科醫學博士提供全方位成人與兒童眼科醫療服務

紀文禮眼科醫學博士專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障等各種眼疾。

知名的「成人與兒童眼科」專科院士—紀文禮眼科醫學博士（New York Eye & Laser PC），有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查和視力保健的重要。

專精矯正近視/散光角膜矯形鏡（CRT）、青光眼、白內障問題的紀文禮醫師（WILLY KY, MD FACS），是紐約西奈山大學醫學博士、NYU 眼科專科/華盛頓大學兒童眼科專科院士，擁有美國眼科專科特考文憑，現任NYU醫學中心助理教授，擁有20多年豐富臨床實務經驗。紀醫師表示，小孩在8歲半以前是斜視及弱視治療的關鍵期，錯過這時期，矯正治療效果會變差。研究也顯示，高度近視容易引發其他眼疾，如早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑裂孔、黃斑出血、黃斑退化等。隨著近視度數不斷加深，應考慮角膜矯正術（Orthokeratology, Ortho–k，也稱為CRT），一種非手術性的治療選擇。白內障原因是眼睛的水晶體渾濁，聚光與調視功能下降。紀文禮眼科醫師採用最新的白內障摘除技術，根據每個人的情況選擇適合患者的手術方案和人工水晶體，根據眼部電腦斷層掃描引導定位輔助，更大程度提高術後效果。

紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，他的專業領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術和兒童眼科疾病、成人／兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。

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