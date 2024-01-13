訴訟反敗為勝的關鍵 沈淨律師淺談缺席判決應對策略

當您發現銀行帳戶突然被凍結，工資被扣押，問後才知道你被告了，且對方得到了缺席判決，你由此被法院執行，可以想像那真的是惡夢！您會問，這是怎麼回事？缺席判決發生在被告忽略法庭傳票 ，召喚，不做回應，或雖有回應，但卻沒有按照法庭規定的時間出庭，或延誤遞交檔時間太久，以至於法院做出缺席判決。

不幸接到缺席判決，可做的最好的回應就是，爭取清空這個缺席判決！須知，法官和法院是不願意進行缺席判決的，判決的正當性在於這是經過庭審，辯護，質證的過程，若被告人沒參與此過程，便要承擔判決後果，顯然是不公平的。由此清空缺席判決並不困難，只要有合理的理由，到下達判決的法院去申請一個清空命令即可。合理理由包括：你的延誤是因為疾病，無法出庭，是沒有收到傳票，有人告訴你錯誤的資訊，或者判決針對的人是錯誤的，已超過訴訟時效了， 已申請破產 保護或有其他爭執等等。

如果缺席判決已經送達給你，申請清空命令應該在一年之內去做。如果你根本就沒有接到傳票，沒有看到起訴狀，比如你是打算賣房子的時候才知道房子已經被加了一個執行負擔，這個理由如果能證明，那是沒有任何時效的，理論上你可以清空很多年以前的缺席判決。

許多人不知道申請清空缺席判決的程式要求很嚴格，需要使用特殊程式，稱為order to show cause。必須嚴格要按照法官的指示去履行送達告知，這個送達要求往往是非常具體和短暫的，比如24小時內使用有回執的郵遞服務；你還必須按時出庭出示你的證據來支持這個判決不公平。如果法官的指示你沒有嚴格遵守，或者你又一次沒有出庭，那麼這個清空命令就會被拒。

如果你成功地說服了法官清空缺席判決，法官會給一個「dismiss without prejudice」 沒有實體裁定的駁回起訴命令，意味著駁回對方起訴，但是對方可以再次以同一個理由起訴你，法官也可能命令取消缺席判決，案件放回庭審的排期中，讓你有機會去申辯，去經由庭審訴訟。在某些特殊情況下，法官也可能給出駁回起訴命令，比如在主體錯誤的時候，這樣原告就不可以再以同樣理由再次起訴了，這個案子永久結束了。

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