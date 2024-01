“春之声”中国新年音乐会正月纽约上演 龙腾四海古调新声 丝竹管弦和乐融融

第五届“春之声”中国新年音乐会

辞旧迎新贺龙年,纽约一年一度的“春之声”(The Sound of Spring)中国新年音乐会今年迎来第五届,将分别于2月10日(正月初一)在巴德学院费舍尔表演艺术中心(Fisher Center at Bard College)和2月11日(正月初二)在纽约市的林肯中心爵士乐中心玫瑰剧场(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)举行,连续两天分别于下午3时开演。由巴德音乐学院美中音乐研习院携手中国中央音乐学院主办的“春之声”坚持为纽约观众呈现最具年味儿与中国味儿的好音乐。本届中国新年音乐会将由蔡金冬指挥巴德当代乐团(The Orchestra Now),协奏来自中国中央音乐学院的二胡演奏家章海玥和笛子演奏家冯天石的精彩表演,知名民族管乐大师郭雅志将首演作曲家李昕艳新作的唢呐协奏曲。

儿时民谣谱新曲 丝竹管弦走四方

中华民族的文化源远流长、多元广博,此次音乐会节目采用了当代华人作曲家的多部新作,据大江南北不同地域音乐传统和古今民俗为灵感而作,过半曲目从未在美国演出。音乐总监和指挥蔡金冬表示:“我们每个人从孩童起,总有一些熟悉的旋律印刻在记忆深处,成为我们的音乐基因;不论你来自哪里或走到哪里,我们都可以从聆听这些旋律中获得回味无穷的乐趣。而如果是第一次听到那些来自远方陌生文化传统的音乐之声,这些旋律又会使听众感受截然不同的乐趣和憧憬,产生丰富的想象。”

以陕北民歌为灵感而作的李焕之《春节序曲》将再度为今年的“春之声”中国新年音乐会开启序幕。祖籍广东的作曲家叶小纲自幼就对流传于民间的音乐曲调娴熟于胸,他所作的《广东音乐组曲》以传统的广东音乐旋律为基本素材,运用西方管弦乐队的编制配器来重新构筑而成,此次将演奏其中的《雨打芭蕉》和《旱天雷》两首。新生代台湾作曲家张玹的《丟丟丟丟铜仔》则是以台语童谣《丢丢铜仔》而发展的一部狂想变奏,原曲描述了火车穿过隧道时天花板滴着水发出的声音,作曲家希望听众跟随音乐一起踏上大胆的火车之旅。上半场最后,郝维亚在2023年创作的笛子协奏曲《陌上花开》将首次登上美国舞台,作品名称取自古人笔记“陌上花开,可缓缓归矣”,暗示春暖花开、盎然生机的民俗景象。

音乐会后半程,《第六二胡狂想曲》是作曲家王建民 的最新杰作,以西藏民间音乐的素材为核心展开创作,广袤的雪域高原、巍峨的珠穆朗玛、雄伟的布达拉宫、歌舞的海洋,描绘了作曲家心中的西藏印象和美好向往。王建民的多部“二胡狂想曲”对于现代二胡作为独奏乐器的发展来说具有里程碑意义,将西方狂想曲的题材与中华民间风格结合,并将二胡的演奏技巧发展到前所未有的高度,已被视为考验演奏者综合能力的试金石。“春之声”中国新年音乐会委约巴德音乐学院教师、作曲家李昕艳为民族管乐大师郭雅志所作的唢呐协奏曲《神奇的土地》将进行世界首演,独具魅力的高低音唢呐与管弦乐队的融合将引领观众感受民间旺盛的生命力。音乐会以王丹 红于2023年创作的《山水欢歌》作为终曲,描绘湘西重峦山脉间的十八洞村飞出民众沸腾欢庆新生活的幸福欢歌,为观众送上诚挚的节日之祝福。

传统乐器近距离 当代才俊奏华章

本届“春之声”的两场演出恰逢周末,且正值纽约州宣布春节为公立学校法定假日后的首次春节,主办方特为观众开设了中国传统乐器演示、与民乐专业学生及乐器近距离互动的环节及新春活动,于每场演出前一小时起在剧场大厅对公众开放。

蔡金冬指挥将再度带领巴德当代乐团(The Orchestra Now)呈现这场精彩纷呈的音乐会,乐团由来自世界各地的年轻职业音乐家组成,致力于将管弦乐作品与二十一世纪的观众们相联结。即将同乐团合作的三位独奏家更代表了当今中国民乐独奏中生代及新生代的顶尖水准。

民族管乐大师郭雅志精通唢呐及多种管乐,已在海内外舞台活跃二十余载,2022 年起在巴德音乐学院美中音乐研习院任教。1990年,他毕业于中央音乐学院民乐系并留校任教;1999年出任香港 中乐团唢呐首席;2013年获得香港年度最佳艺术家奖;2015年获得伯克利音乐学院艺术家文凭;2021年4月登上人民音乐杂志封面人物。

即将为笛子协奏曲《陌上花开》作美国首演的演奏家冯天石,现任中央音乐学院民乐系笛子专业教师。她曾在中国民族器乐赛、北京国际竹笛大赛、全国竹笛邀请赛、文化部“文华奖”中取得四连冠,近年来的演奏足迹遍及欧、亚、非、北美四大洲。已出版专辑《竹石》,这首《陌上花开》亦收录其中。

青年二胡演奏家章海玥,现为中央音乐学院博士研究生,师从于红梅教授。2023年她赢得了极具含金量的中国音乐金钟奖二胡比赛第一名,而王建民的《第六二胡狂想曲》则是该届比赛委约的决赛指定曲目。纽约观众将有幸一睹新科冠军再度演绎此曲的风采。此前,她还曾获“敦煌杯”全国二胡大赛职业青年A组金奖等诸多荣誉,多次受邀与海内外各大乐团合作演出,获得好评。

巴德美中音乐研习院盛情邀请民众共度龙年新春佳节,丝竹管弦中和乐团圆,当代音诗中回望故乡,古调新声中辞旧迎新。

2月11日,周日下午3时(演出前一小时有中国传统乐器演示及新春活动)

地点:林肯中心爵士乐中心玫瑰剧场 Rose Theater, Jazz at Lincoln Center(地址:10 Columbus Circle, New York,商场五楼)

票价:$25起 (世界日报专属八折码:WJWEB)

购票方式:网络购票或致电212-721-6500,直接前往票房购买可免手续费

活动网站:barduschinamusic.org/events/spring24

另有2月10日巴德学院费舍尔表演艺术中心场次,详情见网站:barduschinamusic.org/events/spring-24-bard

关于巴德美中音乐研习院

巴德美中音乐研习院于2017年创立,隶属巴德学院的音乐学院,由指挥家、古典音乐学者蔡金冬及巴德音乐学院创始人暨首任院长、大提琴家、哲学家罗伯特·马丁(Robert Martin)共同创立。研习院的宗旨是促进当代中国音乐的研究、表演和欣赏, 并支持推广美国与中国之间音乐与文化的交流。作为在西方针对中国音乐最全面的机构,研习院拥有史无前例的学位项目、为学生、艺术家、作曲家及中国学者提供众多研究及表演机会。关于巴德美中音乐研习院的更多信息,请访问www.barduschinamusic.org

关于蔡金冬

蔡金冬是巴德美中音乐研习院院长,纽约中国当代音乐节艺术总监、巴德学院音乐与艺术教授。此前曾多年任斯坦福大学音乐表演教授。蔡金冬生于北京,在中国接受早期的音乐教育,演奏小提琴和钢琴。30多年的美国职业生涯,他已成为西方古典音乐领域最活跃的中国音乐家。作为一位卓越的指挥家,作家和教育家,蔡金冬曾任斯坦福大学交响乐团指挥和交响乐研究部主任,并执棒很多美国著名交响乐团和大部分中国的顶级交响乐团。蔡金冬曾三次获得美国作家和作曲家协会的现代音乐奖。他曾为Ceantur,Innova和Vienna Modern Masters唱片公司录制过唱片.他曾与许多中国作曲家合作。他与夫人Sheila Melvin共同著作的《红色狂想曲 - 西方音乐在中国》和《贝多芬在中国》,在世界范围引起广泛关注。蔡金冬多年来始终极力推动中国音乐及作品在美国的传播,是中国音乐在西方和世界范围传播的先驱和开拓者。

关于巴德当代乐团(The Orchestra Now)

由来自世界各地的年轻职业音乐家组成,巴德当代乐团致力于将演奏管弦乐作品与二十一世纪的观众们相联系。团员从包括茱莉亚音乐学院、耶鲁大学音乐学院,上海音乐学院、布鲁塞尔皇家 音乐学院及柯蒂斯音乐学院等在内的世界顶尖音乐学府中选拔而出,在巴德校区和纽约市区呈现音乐季演出。巴德当代乐团成员不仅因其备受称赞的表演受观众喜爱,更会通过舞台上的讲解与示范、从音乐家角度撰写的曲目介绍以及中场休息期间与观众的互动讨论启迪观众。乐团由指挥家、教育家、音乐历史学家里昂·波斯坦(Leon Botstein)于2015年创立,将其列入巴德学院研究生项目,并担任团长。乐团常驻于巴德学院的费舍尔表演艺术中心,除每个乐季多场音乐会外,还参与每年的巴德音乐节。巴德当代乐团在纽约市区的演出场所包括卡内基音乐厅、林肯中心、大都会博物馆等。乐团还曾合作与多名世界著名指挥家,包括法比奥·路易斯(Fabio Luisi)、尼姆·雅尔维(Neeme Järvi)、杰拉德·施瓦茨(Gerard Schwarz)与乔安·法列塔(JoAnn Falletta)。网站:theorchestranow.org