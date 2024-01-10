金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享兒童色情影片屬性侵兒童留學生務必遠離

許多人認為北美的性文化相對開放，成年人觀看「愛情動作片」並不違法，但是非法擁有兒童色情製品是很嚴重的罪行。

今年就有來自中國的孫先生非法入境美國，在海關被查出手機中的兒童色情資訊被逮捕。 美國聯邦政府 對其提起了一項運輸兒童色情物品的指控，如果被判有罪，孫桐面臨最高20年監禁和最高25萬美元的罰款，並將在完成服刑後，被遣送回中國。

在美國，兒童色情被廣泛視為淫穢，不為社會接受。 美國法律絕不容忍兒童色情製品，並嚴懲制販虛擬兒童圖像色情物品的犯罪行為。 在美國50個州包括華盛頓特區，兒童色情都是非法的，製作、分發、接收或擁有兒童色情物品，都被視為犯罪行為。 美國法律規定，絕不能向18歲以下的未成年人兜售色情刊物與影像資料；任何發布兒童色情廣告牟利，以及復制、傳播兒童色情資訊者，將被判處最高30年監禁。 而在中國，也許因為執法力道不夠，留學生群體對兒童色情犯罪的嚴重性沒有強烈的意識。

為什麼美國人對兒童色情如此嚴格？ 因為兒童色情製品本身就是對兒童侵害的產物。 製作兒童色情製品的過程，就是對兒童進行性侵犯的過程，兒童色情圖片影像是兒童已遭受性虐待的無法反駁的證據。 《聯合國兒童權利公約》及附件也將兒童色情製品問題定義為「被強迫的色情侵害和性剝削」。 同時，兒童色情產品對兒童的傷害很可能造成惡性循環的連鎖效應。

有研究顯示，被害兒童成年後，不但會產生對社會及人性的病態認知，有些甚至會成為對兒童的施虐者。 一旦色情圖片被放在公開的領域，就有可能不斷地被散佈，對兒童心理造成長久的傷害。 而兒童色情製品還有可能促成兒童被侵害犯罪的增加。

在紐約州，任何故意訪問網站並流覽兒童色情資訊之個人將會觸犯 E 級重罪。

近年來，中國留學生 因持有兒童色情片被控重罪的案例屢見不鮮。 如，25歲華盛頓大學中國留學生劉某因下載持有兒童色情影片被警方逮捕，同年6月被判處5年監禁；聖路易斯大學的留學生劉某因藏有兒童色情影片被逮捕，最終被判處60個 月的監禁；新澤西州25歲中國留學生李某因為修電腦，被技術員發現其文件夾裡面藏有「令人不安」的兒童色情，從而被警方拘捕等等。

律師提醒，涉及兒童色情是《移民和國籍法》（Immigration and Nationality Act）第101（a）（43）條或《美國法典》第1101（a）（43）條的規定的加重罪之一。 如果留學生因此被逮捕，學生簽證 也可能取消。 嚴重情況下還會被驅逐出境，終身禁止入境美國。

依美國法律規定，外國人在美國觸犯刑法被判監刑，國土安全部（DHS）會透過移民和海關執法局（ICE）或海關和邊境保衛局（CBP），發出〝移民拘捕令〞（ immigration hold），要求監獄在當事人服刑期滿後，不要釋放或保釋當事人，而要將之轉交到聯邦政府，如為加重罪，移民局 會將其遞解出境。

低齡留學生留美更需注意：16歲以下的青少年不被允許發生性行為。 未成年人不得購買色情光盤和雜誌或任何涉及色情的報紙刊物。 在美國下載或上傳沒有版權的多媒體，例如遊戲、音樂、電影、電視節目和軟體等均屬於違法行為。 違紀者可被判入獄長達5年，或處以高達25萬美金的罰款。 美國的第一修正案絕對不允許兒童色情內容的傳播。 根據美國法律對其的定義，任何視覺媒體，若涉及包括18歲以下的未成年人渲染色情的內容，均屬於兒童色情。 任何下載、瀏覽或傳播此類內容的行為均屬違法。

在猶太 大律師團隊的領帶下，金&揚聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類移民，民事，刑事案件。 除此之外，金&揚聯合律師樓還在H1B簽證申請，OPT延期，合法轉身分，身份'被盜，投資移民，海關扣押，政府罰單，醫療罰單，稅務局查稅，房屋局查稅 ，轉身分等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效，成功案例，歡迎大家踴躍諮詢！

請致電212-279-5442或212-279-5443諮詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123。 網址： www.hooperyanglaw.com