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莫利納健保在華社派發蔬果慶祝年節 共送出上千份之多受到僑胞熱烈回應

紐約訊
（上圖）紐約親情健保暨莫利納健保日前在布碌崙華人聯合會等地廣派蔬果健康食品袋，活動由親情健保何翊萍經理（右三）主持，以便提前向僑胞祝賀年節快樂。（下圖）日前紐約親情健保暨莫利納健保在僑社分發蔬果袋，受到僑胞熱烈歡迎。
（上圖）紐約親情健保暨莫利納健保日前在布碌崙華人聯合會等地廣派蔬果健康食品袋，活動由親情健保何翊萍經理（右三）主持，以便提前向僑胞祝賀年節快樂。（下圖）日前紐約親情健保暨莫利納健保在僑社分發蔬果袋，受到僑胞熱烈歡迎。

紐約親情健保暨莫利納健保（Affinity by Molina Healthcare）日前在紐約僑社分三天三地分發蔬果福袋，共發放千份之多，提前向僑胞恭賀年節健康快樂，受到社區熱烈回響。

親情健保區域經理何翊萍說，上述活動發放地點在該公司的法拉盛日落公園兩地辦事處以及布碌崙華人聯合會日落公園辦事處。何經理說，為了僑胞健康著想，鼓勵大家多吃纖維素高與富含維他命的蔬食，減少身體負擔，於是該公司準備了大批新鮮蔬果作為發放禮品，普遍得到大眾肯定與歡迎。即使發放期間，曾經遇雨，都阻擋不了大批僑胞撐傘冒雨捧場，堅持參予這次有意義的健康活動之決心。

根據莫利納健保資料，2016年起，紐約莫利納健保提供州府撥款、品質優良的健保服務，包括白卡（Mediaid）、兒童健保（Child Health Plus，簡稱CHP）、健康與恢復計畫（Health & Recovery Plan，簡稱HARP）以及基本計畫（Essential Plan）。透過這些地區性營運的健保計畫，莫利納已成為財富500強的上市公司，目前排名為第155位。該公司經由白卡及紅藍卡計畫以及州府保險市場，提供管理型的健保服務。截至2023年9月30日為止，莫利納健保服務美國19個州的大約5百20萬會員。

親情健保暨莫利納健保熱線電話：800-223-7242，網站：MolinaHealthcare.com。該公司在紐約市的三處辦事處分別為華埠社區服務中心，地址：曼哈頓區東百老匯30號（每周二與四，日間9-5時營業）、皇后區法拉盛緬街41-46號（每周一至六，日間8：30-5時）、布碌崙區日落公園八大道5221號（每周一至五，日間8：30-5時)。

健保 日落公園 布碌崙 法拉盛 白卡

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