我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

金神大賭場榮獲 提供最佳現場演出的賭場

紐約訊
金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。
金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。

金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。此次評選的提名由旅遊專家小組建議，最終名單由《新聞週刊》編輯確定，於12月份進行了公眾投票

金神大賭場的體育及娛樂總裁 Tom Cantone 表示：「我們很榮幸被《新聞週刊》評為『提供最佳現場演出的賭場 』。這是對金神各位同仁每天不懈工作，致力成為全國最佳的又一認可和肯定。因為有他們，金神的娛樂品牌才會持續蟬聯第一名，並受到全球賓客和藝人喜愛。」

擁有10,000個座位的體育館，是金神大賭場屢獲殊榮的娛樂業領頭羊，金神曾邀請 Billy Joel、Fleetwood Mac、Bruce Springsteen、Taylor Swift、Bon Jovi、Beyonce、Thomas Rhett、Ariana Grande等無數大牌明星表演。金神體育館2024年已排上日程的精彩演出包括Dancing With The Stars、311、Tom Segura、Nelly、Jo Koy、Bert Kreischer、NF 和 Avenged Sevenfold。Matt Rife也將於2024年2月在金神體育館舉行創紀錄的五場史無前例演出。金神大賭場還是許多重要體育賽事的主場舉辦地點，包括冠軍拳擊、MMA綜合格鬥、職業摔跤、大學和職業籃球。此外，金神體育館也是WNBA強隊康乃狄克太陽隊的主場，該隊剛剛公布了2024賽季的賽程。

可容納300位觀眾的Wolf Den位於地球賭場（ Casino of the Earth ）中心位置，每週為21歲及以上的賓客提供免費的現場娛樂表演。賓客可以在這裡享受全套飲料服務、先進的音響系統、舒適的座位，以及來自各種音樂類型藝人的頂級表演，無需支付門票或最低消費。Wolf Den曾邀請 Ludacris, Marshall Tucker Band, Big Bad VooDoo Daddy, Run-D.M.C, Salt-N-Pepa, Chubby Checker等表演者。

金神大賭場在年終娛樂領域還獲得了其他榮譽，包括The New London Day頒發的「康乃狄克州最佳現場音樂場地」獎項和Pollstar的「最佳賭場場地」提名。迄今為止，金神大賭場已獲得19項全國性的娛樂獎項。位於安大略省尼加拉瀑布的姊妹賭場 Fallsview Casino Resort，其OLG舞台也在第58屆鄉村音樂學院獎的「年度賭場-體育館」類別中獲得提名。賓客還可以在賭場的其他地方體驗更多令人興奮的現場娛樂表演，包括novelle、Comix Roadhouse、Lansdowne Irish Pub & Music House以及The Cabaret Theatre。完整節目安排，請訪問金神大賭場官方網站查看。

如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。並請在 Facebook上加入，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤，在 YouTube上觀看金神的影片，在Snapchat上查找用戶名 MoheganSun 關注。

金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭...
金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。

投票 康乃狄克州 YouTube Snapchat

上一則

亞當斯：看洛杉磯多糟糕 紐約市才沒這樣

下一則

周末好去處／紐約植物園 戶外燈光秀

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個