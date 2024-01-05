金神大賭場榮獲 提供最佳現場演出的賭場

金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。

金神大賭場正式被命名為2024年《新聞週刊》讀者選擇獎中的「提供最佳現場演出的賭場 」。此次評選的提名由旅遊專家小組建議，最終名單由《新聞週刊》編輯確定，於12月份進行了公眾投票 。

金神大賭場的體育及娛樂總裁 Tom Cantone 表示：「我們很榮幸被《新聞週刊》評為『提供最佳現場演出的賭場 』。這是對金神各位同仁每天不懈工作，致力成為全國最佳的又一認可和肯定。因為有他們，金神的娛樂品牌才會持續蟬聯第一名，並受到全球賓客和藝人喜愛。」

擁有10,000個座位的體育館，是金神大賭場屢獲殊榮的娛樂業領頭羊，金神曾邀請 Billy Joel、Fleetwood Mac、Bruce Springsteen、Taylor Swift、Bon Jovi、Beyonce、Thomas Rhett、Ariana Grande等無數大牌明星表演。金神體育館2024年已排上日程的精彩演出包括Dancing With The Stars、311、Tom Segura、Nelly、Jo Koy、Bert Kreischer、NF 和 Avenged Sevenfold。Matt Rife也將於2024年2月在金神體育館舉行創紀錄的五場史無前例演出。金神大賭場還是許多重要體育賽事的主場舉辦地點，包括冠軍拳擊、MMA綜合格鬥、職業摔跤、大學和職業籃球。此外，金神體育館也是WNBA強隊康乃狄克太陽隊的主場，該隊剛剛公布了2024賽季的賽程。

可容納300位觀眾的Wolf Den位於地球賭場（ Casino of the Earth ）中心位置，每週為21歲及以上的賓客提供免費的現場娛樂表演。賓客可以在這裡享受全套飲料服務、先進的音響系統、舒適的座位，以及來自各種音樂類型藝人的頂級表演，無需支付門票或最低消費。Wolf Den曾邀請 Ludacris, Marshall Tucker Band, Big Bad VooDoo Daddy, Run-D.M.C, Salt-N-Pepa, Chubby Checker等表演者。

金神大賭場在年終娛樂領域還獲得了其他榮譽，包括The New London Day頒發的「康乃狄克州 最佳現場音樂場地」獎項和Pollstar的「最佳賭場場地」提名。迄今為止，金神大賭場已獲得19項全國性的娛樂獎項。位於安大略省尼加拉瀑布的姊妹賭場 Fallsview Casino Resort，其OLG舞台也在第58屆鄉村音樂學院獎的「年度賭場-體育館」類別中獲得提名。賓客還可以在賭場的其他地方體驗更多令人興奮的現場娛樂表演，包括novelle、Comix Roadhouse、Lansdowne Irish Pub & Music House以及The Cabaret Theatre。完整節目安排，請訪問金神大賭場官方網站查看。

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