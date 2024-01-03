美加補校春季班1/6 開課 陪伴指引貴子弟新學期的學習

美加補習學校2024春季班，訂於元旦後的第一個周六1/6開學，春季班採線下到學校上課，日期： 01/06-06/8，共20個上課日（每周六），請家長們把握最後報名的機會，聯合報名或舊生有優惠。

春季班課程包括：（一）SAT 、PSAT英文、數學練習講解進攻班，適合10、11、12年級；（二）生物（Biology）、化學（Chemistry）、物理（Physics）資優班 ，適合9、10、11、12年級；（三）高中代數1（Algebra 1）邏輯分析、應用，適合8、9、10年級；（四）幾何（Geometry）圖形，公式，證明概率、解析；適合9、10、11年級；（五）三角函數（Algebra 2）高等大代數；（六）創意寫作，依年級程度分班，適合6、7、8、9、10年級；（七）紐約特別科學準備進攻班，適合6、7年級；（八）紐約州 考（State Test）資優英文數學進攻班，適合3、4、5、6、7年級。

針對2024新的SAT線上考試，將把當前的考試時間縮短一個小時—閱讀、寫作和數學評估的考試時間將從三個小時縮短到約兩小時。

考試將採用較短的閱讀文章，每篇文章附有一個問題，並且在數學測試的整個過程中都允許考生使用計算器。美加補習學校設計了New SAT教材和線上（Online）模擬考試系統。這項線上學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每名同學瞭解自己的弱項並加強學習要點。參加SAT考試的人可以使用自己的筆記型電腦或平板電腦（但他們仍必須在受監控的考點或學校參加SAT考試）。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，以配合最新的考試趨勢，從而奠定學生的良好基礎並加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學 率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

歡迎親洽美加補習學校，地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355，報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六，上午9時至下午3時），網上報名註冊：ww.mega-academy.com。