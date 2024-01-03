我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

美加補校春季班1/6 開課 陪伴指引貴子弟新學期的學習

紐約訊

美加補習學校2024春季班，訂於元旦後的第一個周六1/6開學，春季班採線下到學校上課，日期： 01/06-06/8，共20個上課日（每周六），請家長們把握最後報名的機會，聯合報名或舊生有優惠。

春季班課程包括：（一）SAT、PSAT英文、數學練習講解進攻班，適合10、11、12年級；（二）生物（Biology）、化學（Chemistry）、物理（Physics）資優班，適合9、10、11、12年級；（三）高中代數1（Algebra 1）邏輯分析、應用，適合8、9、10年級；（四）幾何（Geometry）圖形，公式，證明概率、解析；適合9、10、11年級；（五）三角函數（Algebra 2）高等大代數；（六）創意寫作，依年級程度分班，適合6、7、8、9、10年級；（七）紐約特別科學準備進攻班，適合6、7年級；（八）紐約州考（State Test）資優英文數學進攻班，適合3、4、5、6、7年級。

針對2024新的SAT線上考試，將把當前的考試時間縮短一個小時—閱讀、寫作和數學評估的考試時間將從三個小時縮短到約兩小時。

考試將採用較短的閱讀文章，每篇文章附有一個問題，並且在數學測試的整個過程中都允許考生使用計算器。美加補習學校設計了New SAT教材和線上（Online）模擬考試系統。這項線上學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每名同學瞭解自己的弱項並加強學習要點。參加SAT考試的人可以使用自己的筆記型電腦或平板電腦（但他們仍必須在受監控的考點或學校參加SAT考試）。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，以配合最新的考試趨勢，從而奠定學生的良好基礎並加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

歡迎親洽美加補習學校，地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355，報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六，上午9時至下午3時），網上報名註冊：ww.mega-academy.com。

SAT 升學 紐約州 資優班

上一則

法拉盛「路霸」搶車位爆衝突 女子假裝受傷求索賠

下一則

中華公所 辦中華民國開國113年紀念大會

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

2023-12-27 17:53
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區