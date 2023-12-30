抗疫中藥 清肺排毒湯 有效改善肺部功能與身體疲倦
新冠肺炎襲捲全球3年，新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。法拉盛順安堂中醫師林伯里表示，僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典。台灣80年老字號順天堂出品的「清肺散」作用相同於「清肺排毒湯」， 可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺散內容包括人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。
紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。
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