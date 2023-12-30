我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

抗疫中藥 清肺排毒湯 有效改善肺部功能與身體疲倦

紐約訊
順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華。
順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華。

新冠肺炎襲捲全球3年，新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。法拉盛順安堂中醫師林伯里表示，僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典。台灣80年老字號順天堂出品的「清肺散」作用相同於「清肺排毒湯」， 可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺散內容包括人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355（喜來登酒店對面）。電話：718-445-2252。

法拉盛 新冠肺炎

上一則

紐約地鐵站統計 華人最多的這個站客流量排第一

下一則

紐約客談／邁向新年 希望下還得有信心

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠