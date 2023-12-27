布碌崙誠和牙科中心專精全口植牙

誠和牙科中心，陳賜恆牙醫博士醫術精湛，診所設備先進、診治細心，深得群眾愛戴。

布碌崙 誠和牙科中心，由著名牙醫陳賜恆牙醫博士主理。陳賜恆牙科博士Charlie Chen DDS,FADIA Implantologist植牙專家，專精治療：全口植牙。誠和牙科中心嚴格執行世界先進的牙科技術和衛生標準，做到品質保障，擁有最新最先進的技術和設備。專精人工植牙、笑氣麻醉、各種美容牙科及隱形矯正、牙周病症、根管治療、拔智慧牙、蛀牙診治等，檢查仔細、認真專業態度和態度親切，加上技術精湛，深得社區廣大僑胞的支持和愛護，廣獲華洋病患好評。

誠和牙科中心設備最新植牙專用電腦斷3D立體影像設備，可決定最佳的植入位置及角度，大幅度提高植牙的安全性，成功率，與準確度微創植牙技術，最少的組織破壞，傷口更小，疼痛少，腫脹更少更快速更精確的植牙技術，縮短治療時間全口拔牙植牙，及當天裝假牙（適合外州病人），植牙$1500 (全套/每顆)，經驗豐富，成功種植超過一萬顆，接近100%成功率免費為您提供3D X光檢查以及精緻全包式植牙方案。

誠和植牙優勢：

1.最新3D高科技醫療設備

誠和牙科中心設備最新植牙專用3D(CBCT)體影像設備，可決定最佳的植入位置角度，大幅度提高植牙的安全性，成率，與準確度。

2.植體材料優勢

誠和牙科中心採用的是美國頂級FDA 標準的植牙系統，卓越的初期穩定性，親骨性強，癒合最快。

3.微創植牙技術

疼痛程度低，傷口小且快速的植牙技術。

4.NYU 大學植牙專家醫師為您診治

誠和牙科中心植牙專家陳賜恆醫師具多張植牙證照與專利，包括紐約大學 植牙部門的Implant Fellowship，能讓您安心與放心。經驗豐富，超過一萬個成功案例；接近100%成功率。

人工植牙的好處? 5大植牙的優點:

1.美學效果

因為種植體就像天然牙齒一樣在牙槽骨內長牢，它們是最接近自然、美觀的鑲牙方式。

2.保護天然牙

在發明種植牙技術前，替補缺失牙齒的唯一途徑就是使用相鄰天然牙支持的固定橋。如果用橋體來替換缺失的牙齒，醫生必須打磨至少兩顆健康牙齒以固定橋體。採用種植牙治療就能避免這一切。所以說種植牙治療可以保全鄰牙。

3.骨保存

種植體將咀嚼力傳遞至頜骨，更好的保護骨骼。可以防治缺牙處之骨床和臉形天天萎縮的可怕現象。

4.舒適度高

不再需要使用塑料基托及傳統義齒進行治療。患者在交談、微笑和進食時會感覺更舒適。

5.改善生活品質

當牙床萎縮太厲害時，用傳統方法作的活動假牙會不穩定，但是用植牙可讓您不至於在吃飯或說話時有活動假牙鬆動之現象，也沒有活動假牙金屬鉤環造成的美觀障礙或蛀牙問題，並能找回享受美食的權利，讓生活更輕鬆自在。

陳博士表示，隱形矯正適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全者，才適宜做該項矯正服務，由於其矯正效果快，一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易，不易產生異味等優點。

誠和牙科中心尚提供一般牙科服務，包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、人工植牙、根管治療、最新隱形矯正器、兒童牙科、牙周病、蛀牙診治等，接受大部份保險 及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。誠和牙科中心歡迎大家有任何牙齒的問題可以跟他聯絡。

誠和牙科中心有齒列診療師，提供美容齒列矯正，還有新進的齒列矯正技術和隱形牙套。地址：布碌崙七大道54街5321號(5321 7th Ave., Brooklyn, NY 11220) 預約電話：718-576-3187/347-463-9638網址：www.3D-Implants.net