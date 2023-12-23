中國風書店年終銷售酬賓特價書一本$1 圖書類人民幣定價乘以0.2

位於法拉盛緬街上的中國風書店，每月都有最新的大陸書籍運到，歡迎僑胞前往參觀選購。

圖書出版能夠從文字的方面記載和反映時代風雲。讀書人期待的一年一度中國風書店 年終酬賓活動將於12月31日結束，特價書一本$1；其他圖書人民幣定價乘以0.2，先到先選，敬請把握一年一次的難得機會。

開業已20多年的中國風書店，在美東地區的中文書店中享有較高的聲譽。中國風書店負責人表示，希望通過自己的專業眼光，向關心母國文化和社會發展的人提供一個能夠代表某些潮流和風向性的東西。

首先，書店對於大陸年出版量達20多萬種的圖書，在種類、內容及品質上做了精心選擇，以滿足海外僑胞對於母國文化最新發展的瞭解需求；其次，從專業的層面上確保選擇圖書的學術水準及在其領域中的領先性質。因此，該書店曾獲贈由中國國家圖書館 館長任繼愈先生書寫的「中國風」親筆題詞。

從20世紀開始至今，就國別史而言，中國毫無疑問是全球各國動盪、變化最大的國家，擁有最古老的文明、漫長的苦難歷史、急劇變化動盪的現代與不確定的未來。正因為這樣，才構成了今天中國文化出版的多樣性、複雜性與豐富性。

該店各類叢書應有盡有、包羅萬象，分門別類地排列整齊展示，舉凡工具書、英語教材、當代大陸政治、經濟、文化、文學、中國歷史、民俗、中國醫藥、大陸電腦書籍、養生食譜 、實用兒童書籍和CD等。

中國風書店地址：43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY 11355（近緬街植物園 ），電話：718-961-7107，營業時間: 10AM-6PM。