「國醫堂」回憶恩師介紹養生秘訣

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」，為延遲人類壽命貢獻自身力量。

位於法拉盛 王子街「國醫堂」中醫高級診所，由範樹國、許英中醫師主理。兩位教授從事中醫工作50餘年擁有豐富臨床經驗。他們在美國創辦紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫診所。

范樹國中醫學教授介紹說，「國醫堂」提出了將人類壽命向120歲以上延伸的願望，研製成功《範氏長壽散》臨床實踐證明效果顯著。究其根源，范教授十分感謝其恩師愛新覺羅氏老師的身教和言教。其恩師愛新覺羅氏於1863年出生在中國四川綿州，曾祖父輩受清廷聖命鎮守綿州負責軍政事務。從幼開始恩師便受到宮廷子孫系列文功武略的全面教育。范教授回憶到：上世紀八十年代初見這位120歲的生命時，其鮮活的存在就已經給人帶來無限的震撼。在清末、民國時代，愛新覺羅氏老師的生活相對安逸；到新中國改革開放前，其恩師被排入黑五 類，改革開放後，老師的高壽令他一露面就帶給世人驚訝！從地方到中央，從個人到集體，都前來為其長壽探究問源。短短幾年內老師的家，門庭若市，人潮如湧，最終因操勞過度，於125歲時離世。

當年120歲的老人，身高看上去大約一米八左右，一百八十磅以上體重。精神狀態良好，肌肉豐滿，皮膚潤澤。說話對答如流，聲音宏亮；視力正常，目光炯炯；行走自如，腰不彎背不駝，走路不用人攙扶也不用拐杖。

愛新覺羅氏老師坦然傳授長壽的秘訣：

1、心胸開闊，中庸之道；控制情緒，不急不躁。2、一日三餐長期不變，蔬菜水果，雞鴨魚肉，長期保持。 3、中藥調補，深研究岐黃，探生命之源，求長壽之理。自成秘方，調補體質。 4、心懷仁厚，樂善好施。5、每天保持8個小時睡眠。6、適當運動和勞動。 7、多交朋友，吃虧是福。8、上賢下孝，家庭和睦。9、世事無常，處變不驚。10、精書畫，通六藝，培養愛好。

范教授從長期交往中瞭解得知一二：

1950年政府要求愛新覺羅氏老師交出自己家族的所有財產，老師立刻照辦。辦完一切交割後，只深深地嘆了一口氣，就一切無事了。老師說“對此我的心態平靜，生活照過”。

老師補充說，當時綿陽市中心房地產 房間就有三千多間，占地三十多畝，有二十多條街，包括有醫院、學校、餐館、商鋪和各種作房都是其家族所有。

另外老師還介紹說，當其90多歲時，太太才80多歲突然生病去世。在其生命中可以說太太的離世對其打擊最大。因為夫妻間的感情非常深厚，太太的離開令老師非常傷心。經過一天一夜的痛苦思考，決定不要再嘔氣了。 「人死，不能復生」，再怎麼嘔，太太也回不來。而人生還要繼續下去，決定放下悲傷，由太太安息而去。愛新覺羅氏老師反覆強調，因為想自己要繼續活下去且活得健康，只能停止嘔氣和傷心才不能拖垮自己。交流中，老師主動強調自己不是一個無情無義的人，很愛其妻子。妻子去世後，就一直未娶。

125歲的愛新覺羅老人一生既普通又非凡。老師傳授的長壽秘方，范教授下決心必須發揚，老師的頑強意志和寬容的心態范教授也勵志必須傳承。

「國醫堂」高級中醫診所特別精治以下方面的疾病：

1、經多方久治不癒的疑難痼疾。

2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。

3、病毒性疾病和癌癥。

4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。

5、病人自覺非常痛苦現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。

6、中醫養生，長壽調理。

法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com 欲瞭解詳情可上網站查詢。