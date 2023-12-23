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紐約梅庵琴苑十周年 葉時華師生音樂會 是古典之美與現代音樂的完美融合

紐約訊
紐約梅庵琴苑十周年：葉時華師生音樂會的演出者及嘉賓，聯袂上臺向觀眾致意。
紐約梅庵琴苑十周年：葉時華師生音樂會的演出者及嘉賓，聯袂上臺向觀眾致意。

「紐約梅庵琴苑十周年：葉時華師生音樂會」日前在法拉盛市政廳盛大舉行，吸引了紐約市各族群的國樂愛好者共聚一堂，見證一場充滿古韻與活力的音樂盛宴。出席的嘉賓計有紐約州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、聯合國網合集團主席Andy Lin以及馬拉威駐聯合國代表團Dr. Agnes Chimbiri Molande的代表等多位。

音樂會上，盧美華主任向音樂會主辦人、紐約梅庵琴苑創辦人葉時華老師頒發表揚獎狀，紐約市議員黃敏儀女士也頒給葉老師「優秀教師」獎狀，另有聯合國網合集團林主席則頒出「愛與和平音樂貢獻獎」給葉老師，並贈予以葉老師與古琴的藝術照片所製作的聯合國郵票，以表彰其為弘揚中華傳統文化所作傑出貢獻。

此番音樂會邀請到著名中提琴家Andy Lin、鋼琴家 Lulu Chen、笛簫演奏家Josh Plotner 共襄盛舉，為音樂會增添異彩。此外，著名舞蹈家梁坤鈿更與葉時華老師連袂演繹了絕美古琴與古典舞「一剪梅」。

這次盛大精彩的音樂會，在古箏合奏《戰颱風》的激烈高昂樂聲中拉開序幕，由葉老師領銜、琴苑高級班學員共同出演。這首頗具難度的古箏曲目展現了高級班學員嫺熟的演奏技巧，煞時間引領觀眾有如身臨其境。接著，葉老師與琴苑學生們不僅演出了充滿民族風情的《春到拉薩》、《瑤族舞曲》等古箏經典曲目，還帶來《天空之城》、《卡農》等經典西方音樂的改編版本，讓聽眾充分感受到中西合璧的獨特魅力。最後，在中國風歌曲《聲聲慢》悠揚婉轉的旋律中，音樂會前半部分的古箏表演告一段落。

「欲取鳴琴彈，幸得知音賞。」紐約梅庵琴苑十周年： 葉時華師生音樂會是古典之美與現代音樂的完美融合。葉老師本人是梅庵琴派第五代琴人，有幸得到中央音樂學院趙家珍教授啟蒙學習古琴，並曾先後師從梅庵派鍾玫蓉老師及國立臺北藝術大學王海燕教授，葉老師其後自英國雪菲爾大學民族音樂學系取得碩士學位。2008年起，葉老師定居紐約，積極參與各種音樂活動的演出和教學，並經常受邀到卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、默金音樂廳(Merkin Hall)以及林肯中心（Lincoln Center）等世界級音樂廳演出。

梅庵琴派傳承已逾百年，源遠流長，而紐約梅庵琴苑也已成立十年之久。2013年，葉老師在紐約創辦了梅庵琴苑，是美東第一所古琴學苑。作為古琴音樂的重要傳承之地，梅庵琴苑不僅承載了古琴藝術的千年歷史，更傳承了梅庵琴派的獨特音樂傳統。梅庵琴苑採取系統化的專業教學模式傳習古琴和古箏，每年定期舉辦雅集、音樂會及學生評級，提供比賽及演出機會，培養出眾多優秀學生。琴苑對各年齡段的音樂愛好者敞開大門，量身定制學習計畫，使黃髮垂髫盡能享受撫琴之樂。詳情可瀏覽紐約梅庵琴苑主頁： www.nyguqin.com或致電：347-869-3031。

葉時華（右五）師生在紐約梅庵琴苑十周年音樂會上精彩表現，贏得觀眾交相讚譽，好評不...
葉時華（右五）師生在紐約梅庵琴苑十周年音樂會上精彩表現，贏得觀眾交相讚譽，好評不斷。

聯合國 紐約市 法拉盛 卡內基音樂廳 紐約州

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