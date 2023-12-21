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BAM呈現中英雙語歌劇《天使島》全新版紐約首演 廢除《排華法案》80週年 紀念華人移民 1月11-13日 震撼上演

【紐約訊】

日前，總統拜登就廢除排華法案80週年公開發表聲明。值此之際，一部講述百年前因排華法案受迫害與歧視的華人移民歷史故事的中英雙語歌劇天使島》Angel Island，將於2024年1月11日至13日，在布魯克林音樂劇院Brooklyn Academy of Music (BAM) 紐約首演全新版本。該歌劇由著名華裔作曲家黃若作曲並現場指揮。

華裔作曲家黃若被《紐約時報》讚譽為「風格獨樹一格」。他的音樂語言充滿活力和創意，從中國古樂和民樂、西方前衛音樂、實驗音樂、搖滾樂和爵士樂等不同流派中獲取靈感，創作了涵蓋管弦樂、室內樂、歌劇、民謠搖滾和電影等多元作品，其中歌劇作品包括《一個美國士兵》、《蝴蝶君》等，廣受好評。

《天使島》歌劇所述的故事源起於1910年，位於舊金山灣的天使島上建起了一座移民拘留站；1940年，移民拘留站被大火燒毀。 30年間，來自80個國家約50萬的移民先後踏足天使島。在1882年美國國會通過《排華法案》的陰影籠罩之下，先後有大約17.5萬華人被拘禁於此處，等待著最嚴苛的審查。在審查通過之前，他們被迫與家人分離，被拘留在島上木屋，幾平米狹窄擁擠的多層舖位就是僅有的生活空間，一舉一動皆被監視。暗無天日的拘禁生活短則持續數週，多則數月，最長甚至可達756天。拘留期間，這些華人移民將磨難與苦悶寫成詩，記錄於書信或篆刻在木屋牆上，聊以慰藉，才讓這段苦難歷史得以留下記錄，被後人銘記。

黃若根據這些詩文創作《天使島》，攜手導演馬修·小澤（Matthew Ozawa）、陽光四重奏（Del Sol Quartet）、華爾街聖三一堂合唱團（The Choir of Trinity Wall Street）和檔案電影製作人比爾·莫里森（Bill Morrison），編織出了這首震撼人心的安魂曲，紀念渴望自由、堅韌的成千上萬華人移民。近百年後的今天，歌劇《天使島》將用音樂和表演，融入多媒體技術，將這段歷史帶回大眾視野中，用英文和中文交織講述這段關於華人移民的蒙塵往事。

演出訊息

歌劇《天使島》Angel Island 新版紐約首演

中英雙語字幕1月11-13日 每晚7:30

華人社群特別優惠碼ALL30可享全場座位$30

購票網址bam.org/angel-island，需另加$9.5手續費；票房購票免手續費（折扣碼同樣適用）

演出及票房地址：布魯克林音樂劇院 Brooklyn Academy of Music, 30 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11217

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