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法拉盛雞欄 年終回饋 走地雞每磅僅$2.7５消費$35即送新鮮土雞蛋

紐約訊

法拉盛雞欄，今年歡慶創業50週年以及年終回饋酬賓，活動包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞每磅僅$2.7５：水鴨一隻$18，番鴨$3/磅，鵝一磅$為$8.25 ; 烏骨雞3隻$34等。消費$35再送新鮮土雞蛋一打。歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券信用卡

該公司自成立以來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。該雞欄的家禽飼養場位於賓州，採取自動化餵養，場地寬闊、環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔，應有盡有。該雞欄每日自賓州的農場進貨，保證新鮮雞隻供應。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃郁，絕非一般雞隻可以比，因此深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

法拉盛 賓州 大學點 信用卡 糧食券

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