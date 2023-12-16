釐清肺結節成因有效預防肺癌

近年來，越來越多的民眾在體檢中查出肺結節。這是否意味著，他們以後會患上肺癌呢？如何知道肺結節是良性還是惡性呢？

紐約百康仁德醫生集團的血液腫瘤 科醫生郭松川（Songchuan Guo, MD）指出，肺結節只是對肺內部形態的一種表述。 除了惡性腫瘤之外，它的形成可能與多種因素相關，比如肺部的感染、炎症、肺結核、自身免疫疾病（如類風濕關節 炎、全身性紅斑狼瘡）等。

要判斷肺結節是良性還是惡性主要考慮三個方面：結節的大小、數量和形態。如果結節大小以厘米計數，數量較多，結節邊界不清、有毛刺等，需要警惕。醫生還將綜合考量病人的生活習慣、個人病史、家族病史等方面，通過影像、活檢等手段進行鑒定。

郭松川醫生表示，民眾不必對肺結節談之色變。如果肺結節數量較少，大小以毫米計數，病人每半年到一年進行一次復查即可。對於肺癌高危人群，如長期吸煙者、長期被動吸煙者、有癌症 家族史的民眾、有慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）或彌漫性肺纖維化病史的民眾，更應該注意定期複查。例如根據美國癌症協會的最新指導意見，50至80歲、每年吸煙20包或以上，或曾經吸煙達到這一數量的民眾，應該每年接受低劑量的計算機斷層掃描（CT）。

郭松川醫生專長於治療各類癌症及血液疾病，目前在百康仁德旗下的兩家診所看診，診所地址分別：華埠 勿街（Mott St）128號309室，電話：（646）858-3826；布碌崙 60街757 號5樓，電話：（718）439-3250。歡迎致電預約看診。