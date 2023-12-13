歐陽昊緒內科專科溫馨提示 節慶季節注意飲食以防高血脂症

在美國，每年的11月中便開啟節日模式，剛過感恩節只是盛宴開始，接踵而至的光明節、耶誕節，一直延續到明年二月的農曆新年和情人節。在這期間，人們沉浸在各種美食和喜慶氛圍中。慶祝活動中充斥著誘人得令人難以抵擋豐盛的美食和甜點。然而，正是在這些節日期間,很多人的飲食習慣會因此而發生改變。而高脂血症的風險在這段時間內也可能會增加,因為通常這些美味佳餚會含有更多的油脂和糖分。

高脂血症，是我們常說的“三高”之一，是心腦血管疾病中的一個重要因素，例如冠心病和腦卒中。因此，醫生在健康檢查時非常關注血脂水準。醫學上有時候會使用“脂質代謝紊亂(dyslipidemia)”一詞來描述血脂異常狀態，因為不僅涉及血脂升高，還可能涉及某些血脂的降低。基於通俗易懂的考量，通常用“高脂血症”術語。

血脂檢查通常包括總膽固醇(Total Cholesterol)、低密度脂蛋白(LDL)、極低密度脂蛋白(VLDL)、高密度脂蛋白(HDL)和甘油三酯(Triglyceride)。LDL稱為“壞膽固醇”,而HDL則是“好膽固醇”。高脂血症可分為原發性和繼發性兩種。原發性高脂血症與家族基因有關，可能導致年輕時出現心腦血管疾病。繼發性高脂血症則是由後天環境因素引起的身體脂質代謝紊亂引發，這類型更為常見。

歐陽醫生指出，血脂主要包括甘油三酯和膽固醇，在血管中以載脂蛋白的形式存在。甘油三酯主要來自食物中的脂肪，而膽固醇主要由肝臟產生。飽餐後，血中甘油三酯含量會顯著升高。故體檢時都要求空腹8-10小時，這有助於減少食物對化驗結果的影響。與甘油三酯不同,進食對餐後血中膽固醇水準的影響不大。膽固醇主要以LDL和VLDL的形式存在於血液中，若兩者過量，可能在血管壁沉積，導致動脈粥樣硬化，嚴重時可能導致血管堵塞，引發冠心病和腦卒中。

飲食是導致血脂升高主要因素之一，但並非唯一因素。以前人們認為膽固醇攝入與血中膽固醇水準直接相關，但實際上脂肪和碳水化合物的含量對血脂影響更大。因此，高脂高糖飲食可能導致高脂血症。控制飲食中脂肪和糖的攝入對維持血脂平衡至關重要。飽和脂肪酸和反式脂肪酸對健康不利，而多不飽和脂肪酸和單不飽和脂肪酸則有益健康。改變生活方式，例如戒煙戒酒、增加運動、控制體重也是降低高脂血症風險的重要步驟。另有些疾病和藥物使用也可能影響血脂水準，均是醫生在綜合評估血脂水準時考慮的因素。

血脂水準怎樣才算高呢?很多人認為化驗顯示數值在正常範圍內就意味著沒問題。但實際上並非如此簡單，這需要考慮年齡、病史等因素。故醫生會根據個人情況來判斷是否需要干預。保持良好的飲食習慣和生活方式對於控制血脂水準至關重要，特別是在節日密集的季節。

歐陽昊緒醫生(Haoxu Ouyang, MD)在上海復旦大學醫學院取得了醫學博士學位，並在美國著名的達特茅斯大學攻讀了癌症 生物學博士學位。並於金斯布魯克猶太醫療中心(布魯克林健康系統的一部)內科住院醫師培訓，現為紐約西奈山醫療系統的主治醫生兼臨床助理教授。

歐陽昊緒醫生在上海復旦大學附屬婦產科醫院接受過婦產科醫師培訓。在完成博士學位後，在多家醫院積累了豐富的工作經驗，擁有中美兩地的專業技能。歐陽昊緒醫生擅診治各種內科疾病，包括高血壓、糖尿病、高膽固醇、心臟病 、過敏、哮喘、肺病、貧血、頭暈、胃痛、肝膽腎病、甲狀腺疾病、關節炎、尿路感染,性病等。她以醫術精湛著稱，法拉盛 新診所環境整潔，提供全身檢查、婦科檢查、癌症篩查、疫苗注射、大小便檢查、抽血、心電圖等醫療服務。服務態度親切友好工作人員精通多種語言，診所接受多種醫療保險 ，並為自費病人提供看診特惠。

歐陽昊緒醫生的診所地址﹕法拉盛41路132-27號#2C室，靠近大學點 大道(Century Tower二樓)，每週六天開診(週三休息)，預約查詢電話﹕（718）269-5055。