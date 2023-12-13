現代汽車IONIQ 5連續第二年榮登 Car and Driver雜誌十大最佳卡車與休旅車榜單

The IONIQ 5 is photographed in Nashville, Tenn. on May 27, 2022

Car and Driver雜誌使用百分制評估入圍 車款，以用途、價值，以及操作三方面評分。現代汽車的全電動休旅 車 IONIQ 5 連續第二年在Car and Driver的十大最佳車款榜單上獲得令人垂涎的一席之地。Car and Driver的十大最佳榜單每年評選出最佳卡車、休旅車，以及跨界休旅車。作為上屆的獲獎者，IONIQ 5今年受邀捍衛其在榜單上的位置。此次十大最佳車款的獲獎是IONIQ 5眾多殊榮的最新一筆，其中包含 2022年Car and Driver年度電動車 大獎 。

北美現代汽車產品策略規劃副總裁Olabisi Boyle表示：「連續第二年被Car and Driver雜誌評選為十大最佳卡車與休旅車之一尤其令人欣慰，因為卡車與休旅車佔當今美國新車購買量中的80%。我們很高興Car and Driver編輯們再次認可IONIQ 5令人印象深刻的續航里程、時尚的設計、卓越的技術，以及一流的超快速充電功能，讓IONIQ 5成為尋求電動車買家的最佳選擇之一。IONIQ 5是現今市場上獲獎最多的電車之一。」

Car and Driver雜誌總編Tony Quiroga表示：「IONIQ 5的超快充電速度以及靈敏的加速持續令人讚嘆，但IONIQ 5今年之所以能成功衛冕，是因為它以一種其他五台休旅車無法比擬的方式將價值、空間、精緻，以及效率完美結合在一起。」

Car and Driver十大最佳最佳車款榜單

Car and Driver招牌的十大最佳車款大獎並不只專注於今年的新車。前任獲獎者也有機會捍衛自己的位置，重回榜單。要角逐2024年十大最佳車款，入圍的車輛必須要在2023年一月開始銷售，且起始價格(包含任何聯邦稅和當地相關費用)必須低於十一萬一千美元。在駕駛了八十多輛符合這些標準的新車、卡車，以及休旅車兩周之後，Car and Drive的編輯們為每輛車打了0到100分的分數，這些分數在統計和平均之後，2024年十大最佳車款得以出爐。完整的十大最佳車款榜單將在Car and Driver一月號刊登，將於12月26日全美發行。榜單現已刊登在CarandDriver.com。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至 www.Hyundai News.com 以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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