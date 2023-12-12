AviClear 第一且唯一 FDA批准的雷射痤瘡治療設備

AviClear 已被證明對所有皮膚類型和膚色都是安全有效的，並且AviClear 已在全球獲得各種獎項​！

在美國，尋常痤瘡每年影響超過 5000 萬青少年和成人，這使痤瘡成為醫療保健提供者治療最多的皮膚病之一。法拉盛 醫美中心非常激動地對外宣布: 現在我們可以提供世界首款也是唯一一款經FDA 批准的用於治療輕度至重度痤瘡的鐳射雷射設備——AviClear。這種新的治療可在僅僅三次30分鐘的治療後獲得長效而顯著的消除痤瘡效果。

想要瞭解AviClear如何達到消除痤瘡的效果，最重要的就是明白這種技術的底層邏輯，也就是它所針對的治療物件是什麼。我們知道，當皮脂（皮膚上的油性物質）與新陳代謝而產生的死皮細胞混合在一起堵塞毛孔時，痤瘡就會形成。但市面上大多數痤瘡治療技術都是針對其他容易引起痤瘡的因素而忽略了皮脂的持續生成這一根本性原因，這就會極大的影響到治療的效果，也就是為什麼其他的治療方法不能提供持久的改善效果的原因，因為如果你不能有效的抑制皮質的生成，任何的治療手段停止後，痤瘡都會極易復發。

在臨床研究中，91%的患者都取得了不同程度的治療效果，80%的患者至少清除了一半以上的痤瘡。而且這種治療效果甚至會隨著時間的推移在治療結束後的幾個月內持續改善。

與大多數傳統的痤瘡治療方法不同，AviClear不含化學物質或毒素，並且沒有任何對身體有害的副作用，適用於所有皮膚類型以及膚色。在臨床研究中，患者對治療的耐受性良好，療程中無需使用止痛藥物並且也不會有因不適而終止治療的情況出現。

AviClear 從源頭上解決粉刺問題。這種革命性的鐳射治療使用 1726 納米波長選擇性地靶向和下調皮脂腺。皮脂腺分泌過多的皮脂是痤瘡的主要原因之一。AviClear配備了獨家的AviCool™藍寶石皮膚冷卻和感官控制，可在治療過程中保持皮膚的溫度，以獲得更舒適的體驗。任何臨床研究參與者都沒有使用或要求減輕疼痛，也沒有在臨床試驗期間觀察到任何可報告的事件。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）。