出租車行業正走向「電動」化 您準備好了嗎？

紐約市出租車行業正走向「電動」化。

紐約市 計程車和豪華轎車委員會（TLC）推出使電召車 和計程車隊伍更電動化的倡議。「充電！」Charged Up！TLC電動化報告的目標是到2030年，大部分TLC牌照車輛轉向電動汽車（EV），與全球應對氣候變化和改善城市空氣品質的趨勢保持一致。

「充電！」報告強調了出租車 行業全面轉變的必要性，通過轉換為電動汽車，該行業可以大幅減少其碳足跡。據估計，僅一輛拼車車輛的電動化就相當於三輛私家車的電動化，這意味著出租車行業減排潛力巨大。

然而，出租車行業電動化之路充滿挑戰。主要障礙包括電動汽車的高成本、對廣泛充電基礎設施的需求以及監管改革。為瞭解決這些問題，該報告的建議包括發展夥伴關係，戰略部署充電站，特別是部署在出行量大和司機居住的地區，解決當前充電基礎設施與駕駛員需求之間的不匹配問題。

出租車電動化為紐約工人階級提供了很多就業機會。隨著城市為這種綠色轉型做準備，司機、尤其是那些有志加入電召車和計程車行業的司機，可通過參加TLC必要的培訓，例如速達AA司機培訓中心的 24 小時課程，為這一過渡做準備。

暫時無法註冊電車牌照是不影響司機考TLC的駕照 。司機必須先考到TLC駕照，才能申請TLC的EV車牌。選擇正確的駕駛學校至關重要。速達駕駛學校（AA Driver Training Center）不僅是TLC認證的頂級華人司機專業培訓學校，更是您通往成功的關鍵。速達駕駛學校擁有五星級Google評價，證明其卓越教學質量和學員的滿意度。

速達駕駛學校深知TLC考試的挑戰，因此特別設計了符合實際考試模式的AI模擬考試系統，幫助學員在參加真正的TLC考試前，充分瞭解考試結構和題型。AA 速達培訓中心自豪地宣佈 TLC 主席 David Do最近完成了我們的 24 小時駕駛員教育課程, 其中包括協助輪椅乘客的培訓、防禦性駕駛，速達培訓幫助他成功的在TLC駕照考試中得分高達 90%。速達培訓的專業培訓和模擬考試，也同樣能幫助您提高您的考試通過率。

此外，速達駕駛學校還關注學員的全面發展。隨著紐約市積極推進電動汽車（EV）計劃，他們也在積極適應這一變化，為學員提供有關電動車輛的最新知識和技能培訓。選擇速達駕駛學校，就是選擇一個信譽卓著、教學品質上乘的培訓夥伴。

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