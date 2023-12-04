優勝結果出爐 我家的神奇廚房 2023美國味全繪畫比賽

2023年美國味全繪畫比賽「我家的神奇廚房」的得獎名單終於揭曉，掃碼觀看作品大圖。

2023年美國味全繪畫比賽「我家的神奇廚房」的得獎名單終於揭曉！由美國味全公司和世界日報 聯合主辦的「我家的神奇廚房」年度繪畫比賽採取了線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近千件作品，競爭相當激烈。在這次的比賽中，各組優勝者無一不展現出原創性十足、獨具特色且敘事豐富的佳作。三位評審身為華裔 藝術家兼教師，對參賽作品給予高度讚揚，一致認為今年的作品在創意、構圖和繪畫技巧方面表現優秀。參賽者們以卓越的繪畫技藝，打造了充滿想像力的精彩畫面，透過豐富的色彩描繪出令人嘆為觀止的異想廚房，與家人共同分享歡樂。同時，他們也充分展現了個人的創意和想像力，讓觀眾在欣賞作品的過程中感受到一陣陣溫馨。

美國味全新澤西分公司經理李久陽語道：「感謝全美社區對比賽的支持。美國味全一直是華人家庭的良伴，我們堅定支持這有意義的活動，回饋社區的溫暖。比賽邀請全美16歲以下青少年參與，鼓勵他們繪畫家庭廚房的魅力，讓廚房成為探索創意和共享時光的奇幻場所。另外也衷心感謝評審們的參與，期待孩子的作品為社區帶來啟發與感動。」

【本屆評審】

＊蕭喆旻（Chemin Hsiao）來自台灣的蕭喆旻是一位在紐約皇后區 及布魯克林Chashama Studio Space的視覺藝術家。畢業於紐約視覺藝術學院並取得藝術碩士學位，他的2021藝術家旗幟提案「蒲公英知道」被選為野口勇美術館的公共藝術徵件的獲勝者，該旗幟作品的目的是提高人們對疫情 大流行期間激增的反亞裔 暴力的認識。

＊黎橘（Orange Li）為華裔藝術家，出生於台灣台北，現居紐約。她的藝術融合了亞洲東方和西方的元素。充滿哲學、歷史性探討、以及心理學的思想。黎橘的藝術創作很大程度上來自她的記憶、夢以及個人身體與心理狀態之間的直覺聯繫。黎橘通過繪畫、素描、雕塑等各種媒介審視藝術、研究和說故事之間的潛力。

＊陸音（Yin Lu）曾任中央民族大學美術系副教授，具有20年以上教學經驗，目前擔任世界美術教室教學導師，教學風格以寫生為主，包括素描、水彩、油彩以及創意畫，用最簡單的方法和步驟帶領學生激發出繪畫創作與獨立思考能力。

【評審評語】

黎橘老師對於6-7歲組第一名Kende Mikes的作品給予高度評價，認為其創意度與完整度皆十分優秀。內容不僅富有創意，更展現出獨特的魔力感，與本屆比賽主題相契合。蕭喆旻老師進一步補充評論，稱讚該作品所表達的內容非常豐富，細節精緻，且主題契合度高。8-9歲組第一名Amelia Zhou的作品，蕭喆旻老師表示，該作品的用色獨特，垂直構圖十分特殊，色彩搭配極為合適，層次構造引人注目。10-11歲組第一名Sarah Liu的作品，黎橘老師強調此作品的敘事性十分高，畫面呈現出活潑有趣的感覺，不僅符合主題，還成功地融入了日常生活元素，極具創意。12-13歲組第一名Sijia Cao的作品，陸音老師認為此作品構圖十分特別，室內與室外的銜接展現出豐富的層次感，用色更是別具心思。最後，14-16歲組第一名Jaclyn Wang的作品也受到蕭喆旻老師的高度讚譽，他稱讚該作品的題材非常特殊，觀看的角度極具獨特性，而且使用壓克力顏料這樣具有挑戰性的繪畫媒材，在這年齡段能夠如此嫻熟地運用，實屬難能可貴。

【得獎名單】

〔6-7歲組〕第一名 Kende Mikes (NC)、第二名 YiJet Low (CA)、第三名 Alice Chen (CA)

〔8-9歲組〕第一名 Amelia Zhou (CA)、第二名 Janice Huang (CA)、第三名 Kingsley Chen (NY)

〔10-11歲組〕第一名 Sarah Liu (TX)、第二名 Naomi Chen (PA)、第三名 Shawn Gao (NY)

〔12-13歲組〕第一名 Sijia Cao (NY)、第二名 Sophia Li (CA)、第三名 Ashley Guo (NY)

〔14-16歲組〕第一名 Jaclyn Wang (CA)、第二名 Luke Liu (NJ)、第三名 Katherine Xu (CA)

更多得獎名單請至活動官網查看 weichuan.wjwebsite.com，所有優勝作品已經於12月4日刊登於世界日報紐約版，並在12月初至明年1月底於活動官網 weichuan.wjwebsite.com 進行線上展覽，沒有得獎的大朋友小朋友也不要灰心，再接再厲，我們明年繪畫比賽再見！