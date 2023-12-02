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威州新鮮花旗參 半磅$25 順安堂回饋新老客戶

紐約訊
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。

台灣80年老字號順安堂中藥店，回饋新老客戶，新鮮花旗參特價半磅$25。

順安堂林中醫師表示，威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底的春參以及9月的秋參。夏季易上火嗜睡、口乾舌燥、食慾差，剛好吃點新鮮春參「防火」，可以瀉火除煩、養胃生津；秋參則為冬日的養身進補提供了良好的供給。

新鮮花旗的原汁液漿豐富營養成分，有提氣、調節血液循環、增加食慾的作用，是滋補氣血的藥膳佳餚補品。用新鮮參燉雞湯、魚湯，既溫暖又健康，還可將新鮮參與米飯、粥等同煮，讓參的香氣與甘甜融入飯香中，食用起來口感更佳。新鮮花旗參的營養成分，比一般市面的乾參多出14%，食用後可以讓人鎮靜，對於壓力大的現代人有安定效果，能夠幫助穩定中樞神經、保持好精神；簡單地說，就是「進補、去火、不燥熱」。

順安堂由林老闆夫婦親自主理。中醫師出身的林老闆，40年來對藥材把關嚴格，得到僑胞的信賴，所有花旗參皆出自其自營的威斯康辛州花旗參農場。

林老闆以最佳品質、優惠價錢供應花旗參給顧客，此外還專門經營其他各地健康食品、中西藥材以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血...
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。

威斯康辛州

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