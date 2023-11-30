我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

12/02世界日報攜手紐約州健保市場 舉辦「2024健保論壇」

紐約訊

世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月2日在法拉盛喜來登酒店舉辦「2024健保論壇」。活動得到亞美醫師協會和百康仁德的支持，邀請了學者、政府代表和社區醫療單位，將現場分析最新的健保變化、保險續保注意事項、聯邦紅藍卡計畫解析以及身體健康相關議題，為民眾解答疑問。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的華裔代表陳敏敏將現場演講「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」，提供官方平台獲取提醒通知的方法，以避免斷保等相關問題。此外，還有來自紐約市長移民事務辦公室的李麗女士演講「瞭解您的權利」，以及吳俊煜先生解說「2024聯邦紅藍卡一點通」。除了以上講師，尚有各科目醫生分享健康資訊，包括亞美醫師協會精神科張建平醫師解說「失眠症」、百康仁德普通外科蔡亦聰醫師演講「乳腺癌：男女都應預防」。

活動現場不僅有演講，還有攤位展示，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、慈濟紐約分會、VNS Health、法拉盛快捷急診中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、GetCoveredNYC、紐約市老人局、紐約市長移民事務辦公室等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。

世界日報健保論壇將於12月2日下午12點至4點，在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行（地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。報名電話：(718)746-8889分機213，或訪問 bit.ly/wj1202。

健保 法拉盛 紐約市 紐約州 紅藍卡

上一則

洛克菲勒聖誕樹今點亮 紐約市警戒備

下一則

福州青年會林安娜 分享電影創作經歷

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35
紐約市長亞當斯在遭遇FBI調查的同時又面臨一項30年前的性侵指控。(市長辦公室提供)

倖存者法案截止前一日 亞當斯被控30年前性侵 索賠500萬

2023-11-23 18:51

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元