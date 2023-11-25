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IL Mulino經典週日特餐 歷久彌新 長島北岸首屈一指的義大利餐廳

紐約訊
位於ROSLYN 的IL Mulino New York是長島北岸首屈一指的義大利餐廳
位於ROSLYN 的IL Mulino New York是長島北岸首屈一指的義大利餐廳

IL Mulino New York 因其令人驚歎的出色表現而被紐約市 Zagat 調查評為排名第一的義大利餐廳20年。長島居民就近在北岸ROSYLN的IL Mulino就可以享受該餐館最新鮮的每日特色菜、品種豐富的優質義大利葡萄酒以及熱情友善的優質服務。

位於長島北方大道上1042 Northern Blvd., Roslyn的IL Mulino義大利餐廳，擁有義大利老式經典餐廳傳統義式料理，餐廳明亮舒適，內部和外部均具有托斯卡納氛圍。

「IL Mulino」，以道地的義大利美食聞名，超過20年的經營，保持著經典的傳統風味。其每週日（中午至3pm）供應的經典復刻的高品味早午套餐(Brunch)僅取價$42，是絕對是經典中的經典。憑昨日世界日報A2廣告，還可得到一份贈禮。

此外，取價$52的星期天下午4-9pm的套餐，更是為共度浪漫的情侶設計的燭光晚餐。

地址：1042 Northern Blvd., Roslyn 電話:516-621-1870或上網WWW.IMNY.COM

位於ROSLYN 的IL Mulino New York是長島北岸首屈一指的義大...
位於ROSLYN 的IL Mulino New York是長島北岸首屈一指的義大利餐廳

義大利 長島 紐約市 世界日報

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