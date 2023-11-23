四海劇社《舞臺上總有燦爛的陽光》十二月公演

舞臺劇《舞臺上總有燦爛的陽光》將於十二月在紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場演出。

在紐約華埠 成立54年的四海劇社，將於十二月在紐約市 下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場（Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002）上演創作舞臺劇《舞臺上總有燦爛的陽光》。此劇是資深成員李強 繼《長夜無荒》及《武林第一神經鳳》後之最新作品。今次演出的劇團成員包括林瑞華、朱大鵬、唐仁偉、盧詠珊、周志超、于婷、程慧珊、韓綽桐、湯健鏞、余天祺、何思澄、徐梓航。

《舞臺上總有燦爛的陽光》講述「陽光劇團」正在為慶祝他們的50周年紀念而尋找一個完美的劇本，同時亦可能因財務壓力而標誌著劇團的終結，而劇團導演希望以此次演出來總結她的藝術生涯。在生活的各個角落，每個人都帶著看似截然不同的敘事。然而，隨著故事的展開，這些個體故事最終匯聚成一段共同的敘事：我們的故事。如果我們不主導敘述自己的故事，他人可能會透過扭曲的鏡頭來描繪它們。

編劇及導演李強在取得電影和電視製作碩士後繼續修讀表演藝術，並曾參予數部獨立電影之製作。現在從事傳媒工作的他，多年來在其專業上屢次獲獎，包括長壽節目「周日早晨」多次獲得艾美獎 之「最佳監製」獎項。現任最受歡迎節目「六十分鐘時事雜誌」後期編輯， 更憑卓越技術獲頒贈艾美獎之「最佳剪接」獎。舞臺劇方面，他曾經為四海劇社導演《扶桑過客》、《色》、《從心出發》，及編導《相》、《等待》、《長夜無荒》及《武林第一神經鳳》。此外，2014年他擔任中國公演的大型音樂劇《上海灘》劇本顧問。2018年他所編導的舞臺劇《一支弓》於香港演藝學院上演。

除了參與舞臺劇，李強近期積極分享「如何運用說故事來重新認識自我」的工作坊，每次均座無虛席。這次構思《舞臺上總有燦爛的陽光》正因為受這工作坊啟發而令此劇應運而生。他認為作為藝術家的責任就是提出問題，因此在這劇中他所提出的問題主要是如何去界定美國亞裔 的身份，以及關於美國亞裔面對的一些歷史傷痕。在這次創作過程中令他明白到原來平衡這個雙重身份其實一點都不容易，但是他希望觀眾能夠一起找到一些答案，或者至少啟發一些對話。

《舞臺上總有燦爛的陽光》舞臺劇演出將於12月9日和16日（星期六）下午3時和晚上7時；12月15日（星期五）晚上8時；以及12月10日和17日（星期日）下午3時，用粵語、普通話、英語演出七場，同時附有中英文字幕。現場票價為$25，網上預購$20，長者$12。由於座位有限，敬請及早預購門票。節目查詢電話 (718) 831-1998。網上購票及欲知更多有關消息，請瀏覽四海劇社網址: fourseasplayers.org