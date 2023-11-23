徐白-2023年紐約寫意花卉展

徐白一教授（中）與蒞臨參加開幕致賀的嘉賓好友。

深秋的紐約，即將進入冬季，感恩節和耶誕節 以及新年都已近在眼前，我們彷彿聽到人們節日的歡笑聲。三年的疫情 籠罩著我們共同家園----地球，傷害著全人類，失去了很多鮮活的生命，走出陰霾的人類，開始思考生命的珍貴以及生命的價值和意義究竟是什麼？人們經過了這次劫難，每個人都看得開想明白了一個道理，那就是要健康要快樂地生活！

在這種情況下，人們都在需要精神慰藉的時刻，紐約卡羅．藝達沙龍策劃舉辦了一場，華人 藝術家徐白一教授的「徐白一2023年寫意花卉展」。徐白一先生曾任吉林大學古典繪畫研究所所長，應用技術學院藝術系教授。2014年在紐約歡黃氏藝廊舉辦「曠古高遠．細筆暢神─徐白一工筆山水畫展 」，2019年在中國美術館 舉辦「大美長白．情系平原─徐白一工筆山水畫展」，同年在紐約卡羅．藝達沙龍舉辦「徐白一潑彩山水小品展」。

徐白一教授修養全面，學貫中西，不單善畫，並著書立說，有文集《廣遠堂藝話》出版並發行。他的作品立足於中國傳統繪畫，植根於宋，發軔於生活現實，他承載著古人的精神，深耕故土的田園，他的情感在家鄉的一草一木間，與天地呼應，逍遙不羈。他的作品有一種神秘的寂靜，療癒功能強大，心煩意燥的時候看看他的畫，會瞬間得到平復，有滅火的功能。

在學術上他認為，中國的繪畫是在一個精神下的兩套標準，一個是以宋人的大開大合全景敘事式的畫家畫，另一種就是筆墨遊戲的以詩書畫印四為一體審美的繪畫體系─文人畫。而文人畫只是中國的一個小分支而已，可是由於自古就是當權的文人有話語權，便把文人畫的地位弄到了主流的位置，甚至把文人畫弄到畸形地步，對於中國畫而言這是悲劇。文人畫是畫，有它的獨特性和價值，但絕不是當下所應有的高度位置。這一點需要學畫者逐漸地去認識。

徐白一教授擅長工筆山水，主要以北方平原冰雪為主要表現體材。而這次帶來的29幅新作都是寫意花卉，用他自己的話說就是「直抒胸臆，恣意揮灑」，用他自己對筆墨的理解，揮寫出他心中的意蘊和他對繪畫筆墨美的理解。徐白一2023年紐約寫意花卉展假卡羅．藝達畫廊舉行，地址﹕50-24 98th Street, Corona, NY 11368（順達汽車維修二樓），聯絡電話：（718）271-8888。