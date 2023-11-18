我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀

戴克圖書館成功舉辦 對話詩人王家新活動

紐約訊

著名詩人、批評家、翻譯家王家新於10月28日在紐約布魯克林戴克圖書館發表「新移民文學和我在海外的詩歌創作」演講，與旅美詩人王鍵、應帆及觀眾探討移民文學、詩歌閱讀、寫作和翻譯。他分享了閱讀和翻譯的詩集，談到英文寫作的困難，以納博科夫的比喻形容。

王家新提到《米沃什傳》和最近閱讀的簡·赫希菲爾德詩集，強調對詩歌的理想閱讀時機。他分享90年代初在倫敦訪學的經歷對他的生命和文化觀念的影響，成為《倫敦隨筆》和《倫敦之憶》等作品的創作源泉。他提到在美國學習和生活的經驗也反映在《坐火車穿越美國》等詩篇中。

王家新認為「新移民文學」是寬廣的文學概念，引用哈金在而立之年開始英文寫作的例子，以類比非母語寫作的困難。王鍵則提到現代社會移居更容易，「移居寫作」或許更貼切。活動中，館長傅永樂以詩題作畫裝飾宣傳櫥窗，並以王家新譯的保羅·策蘭的詩《在這未來北方的河流裡》作畫為活動背景。詩友提問範圍涵蓋寫詩動機、詩中字詞和意像、寫作方向等。主持人應帆表示雙語對話活動開拓系列的深度和寬度，期望未來與圖書館合作更豐富的文學活動。

活動錄影連結: https://www.youtube.com/watch?v=FHIxEkXqo6g

移民 圖書館 布魯克林

上一則

魯賓藝術博物館 紐約鬧市探尋神祕喜馬拉雅

下一則

恆福陵園舉辦公展日暨2023年秋祭

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說