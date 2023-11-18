戴克圖書館成功舉辦 對話詩人王家新活動

著名詩人、批評家、翻譯家王家新於10月28日在紐約布魯克林 戴克圖書館 發表「新移民 文學和我在海外的詩歌創作」演講，與旅美詩人王鍵、應帆及觀眾探討移民文學、詩歌閱讀、寫作和翻譯。他分享了閱讀和翻譯的詩集，談到英文寫作的困難，以納博科夫的比喻形容。

王家新提到《米沃什傳》和最近閱讀的簡·赫希菲爾德詩集，強調對詩歌的理想閱讀時機。他分享90年代初在倫敦訪學的經歷對他的生命和文化觀念的影響，成為《倫敦隨筆》和《倫敦之憶》等作品的創作源泉。他提到在美國學習和生活的經驗也反映在《坐火車穿越美國》等詩篇中。

王家新認為「新移民文學」是寬廣的文學概念，引用哈金在而立之年開始英文寫作的例子，以類比非母語寫作的困難。王鍵則提到現代社會移居更容易，「移居寫作」或許更貼切。活動中，館長傅永樂以詩題作畫裝飾宣傳櫥窗，並以王家新譯的保羅·策蘭的詩《在這未來北方的河流裡》作畫為活動背景。詩友提問範圍涵蓋寫詩動機、詩中字詞和意像、寫作方向等。主持人應帆表示雙語對話活動開拓系列的深度和寬度，期望未來與圖書館合作更豐富的文學活動。

活動錄影連結: https://www.youtube.com/watch?v=FHIxEkXqo6g