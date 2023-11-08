戴克圖書館成功舉辦 對話詩人王家新活動

著名詩人、批評家和翻譯家王家新於10月28日下午在紐約布魯克林 戴克圖書館 發表了「新移民 文學和我自己在海外的詩歌創作」演講，並與旅美詩人王鍵、應 帆、及觀眾就移民文學、詩歌閱讀、寫作和翻譯等議題展開對話。在暖場問答中，王家新說《米沃什傳》是最有啟發性的一本書，最近則在閱讀和翻譯簡·赫希菲爾德的詩歌讀本。

對於「理想讀詩氛圍」，他表示「何時何地，能讀都是理想的」。 在回答「最想邀請哪位偉大的詩人共進晚餐」時，他說要請詩神杜甫吃飯並奉獻禮物。王家新分享了他90年代初在倫敦訪學的經歷給他帶來的生命體驗以及強烈又復雜的文化衝突，這些最終轉化為他描寫個人孤獨、困窘和突圍的《倫敦隨筆》長詩，以及 20餘年後的《倫敦之憶》等作品。

他後來遊歷歐美、治學多國，在美國各地的學習和生活經驗也反映在他的《坐火車穿越美國》等詩篇之中。王家新認為「新移民文學」是一個寬廣的文學概念，並以朋友哈金在而立之年開始英文寫作的經歷為例，引用納博科夫「就像在爆炸中失去了七八個手指之後 重新學會握東西」的說法來類比非母語寫作所面臨的難度和考驗。 旅美詩人嘉賓王鍵則認為現代社會移居遷徙更容易，「移居寫作」或許會成為更貼切的表達。

大家討論了王家新的詩作《塔可夫斯基的樹》。 非華裔 觀眾史蒂芬朗讀了英文版並分享了讀後感。 王家新和王鍵補充了他們對這首詩的解讀。 館長傅永樂以詩題作畫裝飾宣傳櫥窗，並以王家新譯的保羅·策蘭的詩《在這未來北方的河流裡》作畫為活動背景。活動吸引了大紐約地區的眾多詩友，如曹莉、朵夫、以及學習英文寫作的年輕詩人梁京、黃心玥等人到場。 大家的提問涵覆為何選擇寫詩、詩中的字詞和意像以及寫作方向等大小問題，並期盼參與更多這樣的文學活動。主持人應帆表示用雙語進行對話活動開拓了這個系列的深度和寬度，希望未來能和圖書館合作更豐富的文學活動。活動錄影連結https://www.youtube.com/watch?v=FHIxEkXqo6g