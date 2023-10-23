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迪士尼「魔雪奇緣」北美巡演中 百老匯獎項音樂劇名作 敬請把握

紐約訊
匠心巨作-「魔雪奇緣」北美巡演中，百老匯音樂劇喜愛者千萬別錯過。
匠心巨作-「魔雪奇緣」北美巡演中，百老匯音樂劇喜愛者千萬別錯過。

「魔雪奇緣」乃「獅子王」與「阿拉丁」製作人的匠心之作，曾獲得東尼獎®最佳音樂劇提名，如今正在北美巡演。

「魔雪奇緣」受到評論家們一致稱讚其「具有神奇魔力！」(洛杉磯每日新聞)。「紐約客」讚譽「魔雪奇緣」是一個精彩紛呈、撼動人心的故事，收錄了膾炙人口的奧斯卡®獲獎影片歌曲，還包括十多位電影音樂創作者，包括奧斯卡獎得主 Kristen Anderson-Lopez 與美國藝術四大獎項 (EGOT) 得主 Robert Lopez的新作。奧斯卡獎得主 Jennifer Lee(編劇)、奧利維爾獎得主 Michael Grandage(導演)及東尼獎得主 Rob Ashford(編舞)組成的創意團隊，如今已累計獲得16項東尼獎。

觀看「魔雪奇緣」，感受一次令人難忘的音樂劇體驗，其逼真的特效、高品質的服裝與佈景以及精湛的表演，您對音樂劇的期待，它都能一一滿足：令人動容，精彩不停，最重要的是，它帶來了純粹的百老匯式歡樂。

該劇自2019年在洛杉磯首演以來，「魔雪奇緣」的北美巡演已吸引150多萬人觀看。如需查找迪士尼的「魔雪奇緣」在您所在城市的演出時間，請瀏覽：

www.frozenthemusical.com

www.facebook.com/FrozenBroadway

www.instagram.com/frozenbroadway

奧斯卡獎 洛杉磯 迪士尼 百老匯 facebook

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