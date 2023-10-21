安寧療護輔導講座認識和面對失落與哀傷 調適身心繼續前行

富康醫療安寧療護「認識和面對失落與哀傷的歷程」免費講座，鼓勵華人以開放的心態探討生命末期，調適身心繼續前行。多元化市場副總裁連雯珊(右)與安寧療護哀傷輔導師姚盼博士(左)合照。

富康醫療安寧療護(VNS Health Hospice Care)日前在華埠 社區中心舉辦第三埸免費專題講座，由安寧療護哀傷輔導師姚盼博士主講，內容包括認識和面對失落與哀傷的歷程，鼓勵華人 以開放的心態探討生命末期的議題，吸引近百位社區民眾參加聆聽。

姚盼博士表示，安寧療護的主要重點是為患者(預期壽命為6個月）以及家庭提供醫療照護、舒適、疼痛管理和支持。除了患者之外，團隊包括護士、社工、心靈輔導師和醫生還幫助患者家人應對患者即將死亡的情況。哀傷輔導師會在患者過世後13個月內幫助支持家人。姚盼博士指出，五件事要說﹕「原諒我」、「我原諒你」、「謝謝」、「我愛你」、「再見」。 如果這些事情被分享，通常可以讓病人更平靜地死去，讓倖存者的喪親之旅變得容易一點。

姚盼博士指出，哀傷是對失去親人的正常自然反應。每個人都有自己獨特的經驗並以自己的節奏進行；而悲傷的方式是沒有正確或錯誤。悲傷的正常軌跡像「過山車」—上上落落而不是直線。哀傷不是一個必須解決的問題—它往往是不可避免的，是一個自然的過程，需要時間才能順其自然面對。

姚盼博士表示預期悲傷很重要。因預期失去而產生的悲傷，例如失去獨立性、失去照顧自己的能力、失去健康，讓家人和朋友逐漸為即將失去的現實做好準備，給予臨終者和解的時間，完成未竟的事業。有時允許病人死亡，可以讓他們繼續前進，而不是「堅持」，特別是當他們經歷身體疼痛時和尋找說「再見」的方法。

姚盼博士指出，影響悲傷過程的因素包括﹕與死者的關係，關係的品質，死亡類型，經驗和損失歷史，失去親人的人格與心理健康 ，失去親人的哲學、靈性、宗教信仰和價值觀，應對技巧和策略，可用的社會支持和資源，身體方面，文化信仰和習俗，就業 、嗜好和興趣等。常見的悲傷過程包括:最初幾週—除了悲傷之外，還有困惑、忙於葬禮活動。四到八週—強烈的情感危機。六個月—死亡的現實正在深入人心，親人去世的「面對現實的工作」有時會再次開始。另外，一直支持和參與的家人和朋友已經回到了自己的生活中。直到第一年—悲傷者第一次在沒有親人的情況下做事，尤其是在每個特殊場合例如等假期、生日、農曆新年等。

姚盼博士指出，悲傷反應可能包括情緒方面，可能包括震驚、難以置信、麻木、悲傷、憂鬱、愧疚、遺憾、焦慮、恐懼、憤怒、孤獨、孤立、感覺不受控制，對事物失去興趣、釋放、接受。身體方面可能包括哭泣、食慾改變（主要是體重減輕或偶爾體重增加）、睡眠障礙、疲倦和乏力、疼痛和痛苦、完全沒有精力或活動過度、抵抗疾病的能力減弱。認知方面可能包括記憶困難、無法集中註意力、錯亂、沉思，質疑自己過去的決定、無法做出決定，全神貫注於對所愛之人的思念、反覆思考導致死亡的日子和事件─就像觀看您沒有選擇觀看的電影片段。心靈方面可能包括如追問生命的意義，「我是誰？現在我在生活中扮演什麼角色?」，顛覆我們的世界觀，感到我們所依賴的、我們的基礎，都消失了，或質疑基本信仰和信念等。

姚博士溫馨提示，家人必須照顧好自己的身體。記得呼吸，即使您不想吃東西，也要保持健康營養的飲食，充足的睡眠，定期運動，減壓秘訣例如進行有意義且輕鬆的散步、冥想、音樂、閱讀、寫作、繪畫、從事手工藝和其他愛好，寫日記，保持活躍並利用時間參與一些結構化的活動但不要過度，利用您的支援系統和避免過度使用酒精或安眠藥。

姚盼博士提示家人必須在情感上照顧好自己，例如提前接受有時您會感到悲傷和沮喪的事實，接受這個過程將需要所需的時間，認識到你必須暫時放棄一些事情，承認現在的生活已經不同了，你不必喜歡正在發生的事情或每天「應對得很好」 。哭泣－眼淚含有高水平的壓力荷爾蒙。透過活化副交感神經系統，釋放壓力荷爾蒙，釋放毒素，具有自我安撫的作用，因此可以幫助人們放鬆。眼淚也會釋放催產素和內啡?，分別有助於減輕疼痛和促進幸福感。

欲了解富康醫療安寧療護更詳細服務資訊，歡迎星期一至五早上九時至五時親臨華埠勿街7號社區中心，或致電 (212)619-3072洽詢。