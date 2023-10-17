黃山急診綜合診所 無需預約隨到隨診 提供流感及新版新冠疫苗注射

華埠東百老匯的黃山急診綜合診所中西醫生陣容，提供急診科、內外婦兒、家庭醫生、骨科等全面醫療服務。

位於華埠東百老匯與亞倫街街角的黃山急診綜合診所(Q Allcare Urgent Care & Primary Care)擁有強大中西醫生陣容，提供急診科、內外婦兒、家庭醫生、骨科等全面醫療服務。自設全套彩色超聲波高新設備，提供婦科、心血管、腹部等所有超聲波檢查；先進化驗室，各項檢驗立即有結果。同時還有適合小兒使用的低劑量高新X光機，以及方便老人兒童的靜脈點滴注射。在流感季節及新變種病毒 感染人數漸增之際，現提供流感疫苗 、新版新冠疫苗注射服務。

黃山急診綜合診所創辦人屈國瓊醫師(Dr. Katherine Qu, MD)為德國海德堡大學醫學博士，後又獲美國霍普金斯大學博士後學位。屈博士在中國大陸擁有十多年豐富從醫臨床經驗，曾為內科和腫瘤科醫生，以及包括兒科、婦科、傷科、骨科等科急診治療經驗。屈醫師累積多年臨床經驗並瞭解華人病患的體質、習慣，能夠充分理解患者的需求和想法進行問診施治。

儘管WHO在5月正式宣布結束新冠疫情全球緊急狀態，但近期紐約州陽性病例數激增55%，新變種病毒EG.5也悄然傳播，使醫學專家們認定新冠疫情仍然是巨大隱患。屈醫生表示，秋冬季流感與EG.5新變種病毒感染有很多相同症狀，如發燒、流鼻涕、頭痛、疲勞、喉嚨痛和打噴嚏等症狀。老年人、免疫系統受損或患有多種其他疾病的人遭受更嚴重影響的風險更高，可能包括下呼吸道疾病、胸痛和呼吸急促等。

病患需要進行檢測 後，醫生才能確認究竟感染了哪種病毒，進行對症施治。黃山急診綜合診所臨床檢測實驗室具核酸（PCR）檢測資質證書，一個小時內可獲得PCR檢測結果，有醫療保險 者只需要支付$50、無醫療保險者$100。該診所現可提供流感疫苗、新版新冠疫苗（包括XBB.1.5及BA.2. 86亞變種病毐）注射。

另該診所除提供急診服務外，並提供內科全科、家庭科、婦產科、兒科（2歲以上）、創傷外科和骨科等醫療服務；該診所更獲得High Complexity Lab(高度複雜性檢測實驗室)認證，擁有最先進的全套彩色超聲波設備，提供婦科、心血管、腹部等所有超聲波檢查；配備最先進X光機以最低劑量X光輻射為患者提供服務，以及提供接種疫苗、體檢和全科化驗。

鑑於開學後，屈醫生發現若干猴痘 病例，故溫馨提醒華人家長近期對上學小朋友多加留意保持衛生，避免小孩子在校不經意受到猴疫感染。因猴痘最常透過直接接觸病毒攜帶者的皮疹或瘡口而傳播，也可以透過接觸猴痘患者使用過的衣物、被褥或其他用具物品傳播，或是在長時間面對面接觸中，經由呼吸道飛沫傳播。猴痘症狀包括發燒、發冷或呼吸道症狀（例如：咳嗽、打噴嚏、流鼻涕和喉嚨痛），請務必在家中隔離，避免與他人（包括家庭成員）接觸，直到這些症狀在無需服用任何退燒藥或其他藥物的情況下，已然消失為止。敦促小孩經常用肥皂和水洗手，或使用含酒精的消毒洗手液清潔以防感染。

黃山急診綜合診所地址﹕華埠東百老匯100號（緊鄰派街Pike Street），電話:（646）398-8054，星期一至六上午9時至下午7時，不需要預約、隨到隨診，接受大部分保險。