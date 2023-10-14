現代電車將採用北美電車充電標準系統

北美現代汽車近期宣布，其在美國和加拿大 的電車將採用北美電車充電標準系統的連接埠。在美國，從2024年第四季開始，全新或是更新的現代電車將獨家配備NACS充電端口。加拿大則會在2025年上半年跟進。配有NACS端口的現代電車將能使用位於美國，加拿大，以及墨西哥 超過一萬兩千個的Tesla 超級充電站。這將使現代電車車主可用的直流快速充電網路的規模翻倍。

現代汽車公司總裁/首席營運官兼北美現代汽車總裁/首席執行官José Muñoz表示：「我們與Tesla的合作代表了我們致力於為顧客提供卓越電車體驗的另一里程碑。這個新聯盟將為現代電動車 主提供在充電便利上的信心，並輔助我們的合資公司創建一個在北美至少三萬個充電站的嶄新高性能充電網絡。」

特斯拉 致力於擴大其網絡，將增強車主在自家外的充電能力和便利，並全面支援像是IONIQ 5、IONIQ 6等採用現代汽車先進的電動全球模塊化平台(E-GMP)車款的超快充電速度。

從2025年第一季開始，擁有組合充電系統(CCS)現有和未來現代電車車主也將可以使用特斯拉的超級充電網絡，現代汽車將會為這些車主提供充電轉換器。同時現代汽車也提供轉換器讓配備NACS的車輛能使用CCS充電器。

特斯拉資深充電總監Rebecca Tinucci表示：「將我們的超級充電網絡開放給更多電車能夠幫助我們加快世界轉型至採用永續能源的使命。我們很高興現代汽車成為北美電車充電標準系統的最新採用者。」

現代汽車加入特斯拉龐大的超級充電網絡進一步推進了現代汽車確保電車駕駛人擁有盡可能廣泛的充電基礎設施的策略。如同之前所宣布，現代汽車也與六家領先全球的汽車製造商合作，開發一個新的高功率北美充電網絡，配備至少三萬個充電器。這新網絡的首批美國充電站將於2024年夏季正式開張，稍後擴展到加拿大地區。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。