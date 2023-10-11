陳松伶「松聚一刻」美國巡演2023紐約站 10/28卡茨基爾雲頂賭場

香港 女歌手及演員陳松伶相隔十年再度蒞臨紐約以歌會友，訂於10月28日(星期六)晚上11時在紐約上州 (Catskills)卡茨基爾雲頂賭場舉行「松聚一刻」美國巡演2023演唱會，門票現已公開發售，訂票網址：RWCatskills.com。

原名陳松齡(暱稱松松)，1986年加入娛樂圈，當時年僅15歲的她藉參加模仿葉蒨文的比賽獲獎而入行。曾為香港無線電視（TVB）部頭合約女演員；1989年，年僅18歲的陳松伶被著名電視監製蕭笙賞識，與黎明合演她的第一部無線電視劇《天涯歌女》一炮而紅，成為香港觀眾寵兒及無線電視1990年代當紅的女演員之一，隨即推出由她灌錄該劇原聲粵語大碟迅即被全城搶購而創下唱片銷量佳績。

由於《天涯歌女》的成功，無線電視乘勢製作《月兒彎彎照九州》，由陳松伶夥拍鄭伊健演出，並由娛樂唱片為陳松伶推出《月兒彎彎照九州》的原聲粵語大碟。同年，陳松伶還參演了電視劇《忠奸老實人》和《蜀山奇俠之仙侶奇緣》，劇集均大受歡迎，其後再推出第三張粵語大碟《仙侶奇緣/忠奸老實人》。92至98年間，陳松伶先後參演了不少電視劇集及主唱電視劇主題曲，著名作品包括《92鍾無艷》、《婚姻物語》、《笑看風雲》、《天地男兒》、《水餃皇后》、《新上海灘》、《大澳的天空》等膾炙人口的歌曲。

1994年陳松伶加盟星光唱片，以全新形象推出粵語唱片《牽掛》，大受歡迎，亦一改以往小調歌路。95年拜台灣音樂人劉家昌為師，成為劉家昌在香港收的第一個學生，並為其取藝名「陳松伶」。後接手音樂劇《雪狼湖》粵語版中女主角寧靜雪的角色，並與張學友於中國巡演國語版擔任寧玉鳳一角，演而優則唱，非常受歡迎。

自出演電視劇《金裝四大才子》後，始減少在香港的演出及歌唱，轉而發展中國內地市場，亦參與基督教團體的福音電影及歌曲，包括《生命因愛動聽》。曾於新加坡 連續6屆獲得學生投票 選舉最受歡迎女演員獎項，打破了新加坡有史以來第一位香港女藝人當選的紀錄。陳松伶2016年回巢無線電視拍攝《全職沒女》，至2017年劇集推出後反應理想，陳松伶再度為觀眾注意。

陳松伶為了這個「松聚一刻」美國巡演2023，在近大半年都努力做運動積極準備，在相隔10年再度蒞臨紐約開演唱會與歌迷視迷歡聚金曲“松”溫。陳松伶「松聚一刻」演唱會訂於10月28日(星期六)晚上11時在紐約上州(Catskills)卡茨基爾雲頂賭場舉行，門票分別VIP$138/$78/ $48，訂票網址：RWCatskills.com。除可自行駕車前往賭場外，主辦單位提供演唱會來回巴士接送，巴士票價：$20(演唱會巴士不設賭場回贈)，當天晚上7時開車，回程時間為凌晨4時30分，購票或查詢請電飛揚旅遊：212-202-1668。