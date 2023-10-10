紐約綠色能源中心解決電煤高漲問題 房屋節能補助 申請批准安裝 一條龍服務

通膨時代來臨，民眾面對著電煤高漲的嚴峻環境。為保護環境、降低能耗，並為低收入 家庭節省水電煤氣的開支，紐約州 能源研究與發展機構發起了「綠色紐約」項目, 旨在為紐約州節省能源消耗，並讓建築更加安全，健康，舒適。

紐約綠色能源中心負責人表示，凡符合條件的紐約家庭可以得到免費房屋節能改造及節能電器。紐約州政府特提供專項補助資金，為低收入家庭提供免費房屋保護和整修項目。包括：房屋檢測 、節能冰箱以舊換新，LED節能燈，煤氣煙霧報警器，閣樓及牆體的保温隔熱層修護，門窗修護（密封加固）等等。申請條件要求，只需要有自己的ConEd電費單，或任何退休金 ，或糧食券或ＨＥＡＰ煤氣費減免，或一人收入低於$34,224; 二人收入低於$44,760; 三人收入低於$55,296; 四人收入低於$65,820;五人收入低於$76,356;六人收入低於$86,892 。

另外，節能服務中心介紹節能改造計畫常見問答包括：這些服務果真免費嗎？答：對於低收入居民的一切服務都是完全免費的。不論收入，房屋檢測都是免費的。如果接受了房屋節能改造服務，日後搬家或者薪水有所提高時，我會被要求償還這部分費用嗎？答：不會的。這是一次性的。而且根據房屋位址來判斷，而不是申請人。如果您申請時無須支付任何費用，將來也沒有義務去支付任何費用。申請此服務會影響其他福利 申請嗎？答：完全不會。

「綠色紐約」專案的資金是通過紐約供電款來支出的（SBC Charge），每一個紐約居民其實每月都有支付這筆錢（仔細檢查您的電費單就可以發現）。這筆資金用來做節能改造。這個項目不屬於救濟性福利，不對其他福利申請造成影響。

有關詳情請洽申請中心：紐約綠色能源中心，電話：646-897-9381/917-340-8708網址：www.nygreentop.com Email:[email protected]