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泛太平洋暨東南亞婦女會秋季講座 訂於10及11月中旬在曼哈頓中城聯合國舉行

紐約訊
泛太平洋暨東南亞婦女會紐約分會在曼哈頓中城召開初秋日式午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參與。
泛太平洋暨東南亞婦女會紐約分會在曼哈頓中城召開初秋日式午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參與。

泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)紐約分會秋季講座訂於10月17日及11月14日兩個周二的下午3-5時，在曼哈頓中城聯合國教堂中心（Church Center for the United Nations）舉行，免費入場，茶點招待，敬請會員及各界友好踴躍出席。

10月17日先登場的是消防講座，由紐約市消防局派員講解如何避免不當充電引發火災，主要針對腳踏車與滑板車等電動交通工具。至於11月14日的演講，則由華裔鄔芳芳（Stephanie Wu Ho）主講「如何減壓及改善睡眠」。她持有美國醫學特考文憑，也是著名馬友診所的持照健康教練。

日前，該婦女會紐約分會在曼哈頓中城範子居酒屋（Norikoh）召開初秋午宴，吸引了數十位嘉賓及會員出席，貴賓包括美國新娘雜誌(Bride Magazine)前總編輯以及藝術暨設計博物館理事長芭芭拉．陶伯（Barbara Tober）、紐約美華劇坊執行長馮光宇、慈善基金會董事長David Chou等位。席間，多位婦女會幹部出迎接待嘉賓，她們是會長海倫．席格利亞（Helen Ceglia）、第一副會長暨駐聯合國代表林秀慧、副會長暨駐聯合國代表方秀蓉、副會長法蘭‧塔德(Fran Todd)、娥娜．丹尼歐．威博(Erna Daniel Weber)與艾美．班可（Amy Banker）以及席拉．戛瑞森(Sheila Garrison)。餐廳臺裔老闆潘譓如帶領日裔大廚新妻也明也在現場介紹當天精緻和風套餐，餐廳方面並請到日裔柚子小姐演奏日式傳統三味線琴，以娛嘉賓。

上述兩場秋季講座舉行地點均在聯合國教堂中心，即一大道777號（東44街）11樓。如欲參加婦女會紐約分會講座及各項活動以及加入該會，請務必事先報名，電話: 347-256-5810洽會長席格利亞；917-836-4841洽第一副會長娜妲莉．克莉斯托（Natalie Christou）, 917-912-8288洽副會長方秀蓉。

中城範子居酒屋老闆潘譓如（左二）邀請柚子小姐（右三）表演，接待婦女會紐約分會副會...
中城範子居酒屋老闆潘譓如（左二）邀請柚子小姐（右三）表演，接待婦女會紐約分會副會長方秀蓉（左三）等眾多嘉賓。

聯合國 日裔 曼哈頓 東南亞 醫學

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