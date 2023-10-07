泛太平洋暨東南亞婦女會秋季講座 訂於10及11月中旬在曼哈頓中城聯合國舉行

泛太平洋暨東南亞婦女會紐約分會在曼哈頓中城召開初秋日式午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參與。

泛太平洋暨東南亞 婦女會(PPSEAWA)紐約分會秋季講座訂於10月17日及11月14日兩個周二的下午3-5時，在曼哈頓 中城聯合國 教堂中心（Church Center for the United Nations）舉行，免費入場，茶點招待，敬請會員及各界友好踴躍出席。

10月17日先登場的是消防講座，由紐約市消防局派員講解如何避免不當充電引發火災，主要針對腳踏車與滑板車等電動交通工具。至於11月14日的演講，則由華裔鄔芳芳（Stephanie Wu Ho）主講「如何減壓及改善睡眠」。她持有美國醫學 特考文憑，也是著名馬友診所的持照健康教練。

日前，該婦女會紐約分會在曼哈頓中城範子居酒屋（Norikoh）召開初秋午宴，吸引了數十位嘉賓及會員出席，貴賓包括美國新娘雜誌(Bride Magazine)前總編輯以及藝術暨設計博物館理事長芭芭拉．陶伯（Barbara Tober）、紐約美華劇坊執行長馮光宇、慈善基金會董事長David Chou等位。席間，多位婦女會幹部出迎接待嘉賓，她們是會長海倫．席格利亞（Helen Ceglia）、第一副會長暨駐聯合國代表林秀慧、副會長暨駐聯合國代表方秀蓉、副會長法蘭‧塔德(Fran Todd)、娥娜．丹尼歐．威博(Erna Daniel Weber)與艾美．班可（Amy Banker）以及席拉．戛瑞森(Sheila Garrison)。餐廳臺裔老闆潘譓如帶領日裔 大廚新妻也明也在現場介紹當天精緻和風套餐，餐廳方面並請到日裔柚子小姐演奏日式傳統三味線琴，以娛嘉賓。

上述兩場秋季講座舉行地點均在聯合國教堂中心，即一大道777號（東44街）11樓。如欲參加婦女會紐約分會講座及各項活動以及加入該會，請務必事先報名，電話: 347-256-5810洽會長席格利亞；917-836-4841洽第一副會長娜妲莉．克莉斯托（Natalie Christou）, 917-912-8288洽副會長方秀蓉。