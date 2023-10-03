父母必看：如何幫助遭受霸淩的孩子

圖片來源： 亞美聯盟 Asian American Federation

如果在現實生活中或社交媒體上你的孩子被同學惡言相向、威脅、戲弄、或諷刺批評與折磨，甚至受到肢體推搡，毆打。華裔 孩子有時會因為名字、口音、外貌、家裡帶的食物，甚至COVID-19而受到欺負。

兒童專家和研究霸淩與兒童經歷的心理學家建議，和孩子溝通時使用：

● 謝謝你告訴我這件事，我很高興你信任我，分享這個問題。

● 霸淩可能會讓你有不同的感受，或因一些無法掌控的事物感到羞恥，但我們的文化背景是值得驕傲的。

● 我們會與你的老師和校長聯繫，確保他們知道這個情況，這樣他們可以幫助你。

如此，可以：

‧讓孩子感覺你聽到並理解他們的擔憂。

‧讓孩子知道你支持並將幫助他們與老師和其他負責他們安全的可信成年人一起找到解決方案。

‧與你的孩子保持聯繫，談論學業和考試與在學校的社交情況 。

這些溝通方式有助於讓孩子感到安全，並鼓勵他們分享任何問題。此外，慶祝和肯定文化認同，是提高孩子信心和自尊的好方法。如果你注意到孩子出現心理困擾，請馬上與學校的輔導員或心理醫生聯繫。一些會說普通話和其他方言的專業人士，對於在美國成長的華裔孩子來說，可以帶來極大的安慰和理解。如果住在紐約，可流覽亞美聯盟(Asian American Federation)的心理健康 服務目錄（https://mhd.aafederation.org/），聯繫那些會說普通話、粵語、閩南話、臺山話和其他方言的服務提供者，以及專門受過培訓來支援兒童的專業人士，他們提供育兒指導和心理健康服務。