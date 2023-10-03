我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

父母必看：如何幫助遭受霸淩的孩子

紐約訊
圖片來源： 亞美聯盟 Asian American Federation
圖片來源： 亞美聯盟 Asian American Federation

如果在現實生活中或社交媒體上你的孩子被同學惡言相向、威脅、戲弄、或諷刺批評與折磨，甚至受到肢體推搡，毆打。華裔孩子有時會因為名字、口音、外貌、家裡帶的食物，甚至COVID-19而受到欺負。

兒童專家和研究霸淩與兒童經歷的心理學家建議，和孩子溝通時使用：

● 謝謝你告訴我這件事，我很高興你信任我，分享這個問題。

● 霸淩可能會讓你有不同的感受，或因一些無法掌控的事物感到羞恥，但我們的文化背景是值得驕傲的。

● 我們會與你的老師和校長聯繫，確保他們知道這個情況，這樣他們可以幫助你。

如此，可以：

‧讓孩子感覺你聽到並理解他們的擔憂。

‧讓孩子知道你支持並將幫助他們與老師和其他負責他們安全的可信成年人一起找到解決方案。

‧與你的孩子保持聯繫，談論學業和考試與在學校的社交情況 。

這些溝通方式有助於讓孩子感到安全，並鼓勵他們分享任何問題。此外，慶祝和肯定文化認同，是提高孩子信心和自尊的好方法。如果你注意到孩子出現心理困擾，請馬上與學校的輔導員或心理醫生聯繫。一些會說普通話和其他方言的專業人士，對於在美國成長的華裔孩子來說，可以帶來極大的安慰和理解。如果住在紐約，可流覽亞美聯盟(Asian American Federation)的心理健康服務目錄（https://mhd.aafederation.org/），聯繫那些會說普通話、粵語、閩南話、臺山話和其他方言的服務提供者，以及專門受過培訓來支援兒童的專業人士，他們提供育兒指導和心理健康服務。

心理健康 華裔

上一則

詐欺案紐約開審 川普：可恥審判、獵巫

下一則

金鷹中心中秋聯歡&生日會 長者笑聲不斷

熱門新聞

畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快