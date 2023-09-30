法拉盛中文學校 堂課網課全年上課 10月報名送2個月 11月報名送1個月

法拉盛中文學校賀年卡比賽得獎佳作，以創意詮釋中國傳統節慶文化。

位於法拉盛圖書館 後方，由全美大中華文化基金會紐約總會督辦的法拉盛中文學校，現提供堂課及網課兩種上課方式供家長及學生隨自身需要選擇上課學習。該校中文課程選用暨南大學華文學院教材，全年開班，隨時可以報名，依中文聽說讀寫程度分班上課。現凡10月報名，送2個月課程；11月報名，送1個月課程，歡迎致電諮詢詳細課程內容。

法拉盛中文學校選用由暨南大學華文學院所制定的教材，依在海外學習中文學生的年齡、生活環境及經驗，編定適合不同學習階段、生動且實用的中文教材，是全球最普遍使用的中文教材。法拉盛中文學校聘用來自中國、有豐富教學經驗的老師授課。課堂上，老師及學生全以中文溝通，完全沉浸在講中文、聽中文、用中文思想的環境。網課使用Google Classroom及Zoom Meeting視訊平台，在線小班互動上課，每周有固定1小時的課後練習。

法拉盛中文學校表示，自從有了網課，很多學生介紹他們在外州的表哥、表弟、表姊、表妹或好友，一起加入網課上課，一同練對話，一同做習題，以家族、好朋友聚會的心情，學習、相互砥礪中文課業，學習效果相當好。由於網課不受實體所限，許多學生到外州後，不管是在鄰近的賓州、麻州 、佛州 ，或者西岸的德州、加州 ，還是可以時間一到，靜下心，打開鏡頭，立即開機上課，從此不缺課。該校現有超過百位網課學生來自亞特蘭大、芝加哥、邁阿密、洛杉磯及舊金山等外州城市。網課課程另外一大特色及優點是，家長可以參與孩子的學習，與孩子周末一同學習中文。

法拉盛中文學校全年開課，隨時報名立即上課。課堂上，授課老師詳細的解釋教材中字詞的意思、寫法及唸法，深淺介紹文化掌故和涵義，聽、說、讀、寫，學簡體字認繁體字，課程涵括拼音、注音、書法、作文、古詩、唐詩、中國歷史及地理、中國歌曲及中華文化等主題，以形塑知書達禮的華夏子弟為使命。上課時間，周六：早上班-9時至11時，中午班-1時至3時，下午班-3時30分至5時30分；周日：早上班-9時至11時，中午班-11時至1時，下午班-1時至3時。10年級起自動升上高中部(也按程度編班)。學費，全年只要$1199，半年$799，堂課9折，網課7折；18個月學費$1599，堂課8折網課6折。報名諮詢請電：917-640-6918，一周七天，9am-9pm接受報名。總校校址：法拉盛凱辛娜大道41-60 Kissena Blvd.(圖書館後)。有關該校詳細信息請瀏覽官網：flushingcs.com。