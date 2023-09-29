中秋佳節無煙日，閤家歡聚樂融融！

中秋節開始戒煙旅程，讓您及家人更健康。

在中秋月圓的柔和月光下，這裡展開了一個蛻變的故事～這不僅是關於傳統和團圓的故事，也是一個改變的開始。農曆八月十五中秋節人們往往與家人聚首一堂共慶團圓，同時又一起品嚐月餅美點。疫情 過後的這一年，中秋佳節寓意著更健康的生活和更美好的未來，ASQ《華語戒煙專線》為中秋佳節的美好寓意帶來希望。

一直以來，家人都會在中秋節共聚及互表感謝之意。在充滿笑聲及分享的時刻，應當創造一個新的傳統～對吸煙說「不」，對健康說「可以做到」。在花好月圓的氛圍下，為健康生活做出改變的勇敢決定，會造福著子孫後代。「在這特別的節日，請考慮作出一個無煙生活的承諾。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士說。「請利用節日的歡樂氣氛來團結家人和朋友，並互相支持，以達更健康的將來。」

正如滿月照亮了黑夜，您的決心照亮了戒煙的旅程。就如一個永遠支持你的同伴，ASQ《華語戒煙專線》為所有尋求無煙生活的人提供支援。訓練有素的戒煙顧問會分享如何克服煙癮，並為您設定個人化戒煙計劃，以配合每位戒煙者獨特的戒煙旅程。以中秋節為背景，家庭聚在一起互相支持，以改善健康為目標。戒煙成為了一個賦權的故事，表現了一個對自己和家人的愛的行動。

要在這蛻變的故事中展開新的一章或支持您的至愛戒煙，請聯絡 ASQ《華語戒煙專線》。致電 1-800-838-8917；瀏覽 www.asq-chinese.org；或發送簡訊【戒煙】到 66819。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得二周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm（美東時間早上 10:00am 至凌晨 12:00am）。