“乐筑桥梁”集中展示三代中国作曲家之百年传承 巴德东西乐团纽约首秀 吴蛮再现《霸王卸甲》

今年10月2—8日，正值秋高气爽、中秋余韵未尽之时，连续第六年举办的纽约中国当代音乐节（China Now Music Festival）将以“乐筑桥梁”（The Bridge of Music）为题，推出系列音乐会和讲座，通过创新融合的艺术节策划，生动展现东方与西方音乐文化的交叉面以及跨越世纪的中国当代音乐的传承与繁荣。新生代跨文化的音乐团体巴德东西乐团（Bard East/West Ensemble）将在蔡金冬指挥下，携手国际著名琵琶演奏家吴蛮，首次亮相纽约。巴德当代乐团（The Orchestra Now）将致敬当代最受瞩目的华人作曲家伉俪陈怡和周龙，音乐节还将携手亚洲协会举办美中音乐论坛，与纽约顶尖国际音乐机构代表相聚，展开高峰对话，探讨美中音乐交流的未来。

音乐节艺术总监蔡金冬表示：“音乐既是人类文明的共同财富，又是不同社会历史与文化的特有结晶。我希望本届的纽约中国当代音乐节能带给大家一个新的希望，新时代的音乐将是多元文化与人类文明的灿烂融濡。”

纽约中国当代音乐节由巴德音乐学院美中音乐研习院携手中国中央音乐学院共同主办，致力于通过音乐筑建美中两国的文化桥梁，每年举办一系列主题音乐会和讲座，呈现令人振奋的中国当代音乐作品。往届音乐会吸引了逾万名现场观众，线上节目已有近八万观众参与。

连接东西之桥梁：巴德东西乐团展现独特的音乐融合创意

与“乐筑桥梁”的音乐节主题相呼应，音乐节推出的巴德东西乐团是一个聚中西乐器之精华、创造跨文化表演新模式的原创音乐团体。乐团由西乐的弦乐五重奏和七件中国乐器笛子、二胡、琵琶、阮、唢呐、古筝，再加上中西打击乐手在内15位音乐家组成，曾于2022年在华盛顿的肯尼迪艺术中心首次登场。乐团将首度亮相纽约中国当代音乐节，在10月4日在林肯中心玫瑰剧院呈现一台全新的、连接东西方地理与时空的音乐会。著名琵琶演奏家吴蛮将作为特邀艺术家亮相，与乐团一起演绎周龙为此次演出重编的琵琶与乐队作品《霸王卸甲》。此曲在保留琵琶独奏原曲的结构基础上进行了现代风格的变化与发展。原板协奏曲即是为吴蛮而做，31年前由吴蛮在美国进行了世界首演。

此场音乐会呈现的所有曲目均由巴德东西乐团委约作曲家创作或特别改编，主要曲目还包括作曲家谭盾《西北组曲》中的《老天爷下甘雨》和《石板腰鼓》两个乐章，具有浓郁西北民族地方特色。《老天爷下甘雨》突出了陕北民歌中唢呐的游畅旋律，由慢及进地将庄严肃穆的祭天仪式推向高潮。《石板腰鼓》则以西北地区最具代表性和表现力的腰鼓为主要题材，使用复调的手法将不同声部结合在一起，表现出民众苦中寻乐，最终以弥漫着喜气洋洋的节日氛围结束。其他节目包括中央音乐学院青年作曲家田田的《社鼓》和姚晨的《不辞青春》，均为世界首演，曲目还包括黄文所作、王哲担纲独奏的古琴协奏曲《别赋》，姜莹创作的《丝绸之路》和李昕艳专为巴德东西乐团改编的美国作曲家科普兰的《阿巴拉契亚之春》。10月2日，此套节目也将在纽约上州 的巴德音乐学院剧场率先与当地居民见面。

跨越代际之桥梁：三代华人作曲家的百年传承与发展

纽约观众熟悉的巴德当代乐团（The Orchestra Now）也将在音乐节中展示一场别开生面、意义深远的三代作曲家交响音乐会。10月8日，以庆祝陈怡、周龙的70寿辰为契机，连接起二者恩师、第一位在西方当代音乐中获得认可的华人作曲家周文中先生，以及陈怡、周龙两位的学生、在中国音乐届风华正茂的周娟和李劭晟。

周文中是一位备受赞誉的华裔作曲家，1923年出生于山东省，今年正值其百年诞辰纪念。20世纪80年代，他在中国的讲学不但影响了一批青年作曲家，更坚定了他培育这些杰出人才的使命感。陈怡、周龙和谭盾都是有幸到美国纽约的哥伦比亚大学师从周文中。周先生的音乐以其创新和令人回味而闻名，他的作品反映了他与东西方传统的深厚联系。本场音乐会将以他的管弦作品《花落知多少》拉开帷幕。

陈怡和周龙深受周文中在创作中探索不同音乐文化交汇的影响，他们在美国数十年的传奇职业生涯中，以非凡的能力将深深植根于中国传统的音乐风格与西方当代音乐的概念和技巧相融合，从而形成了独特而迷人的个人音乐语汇。在陈怡的《第三交响曲：我的美国音乐历程》中，三个乐章的标题，《龙文化》《大熔炉》《惟有夜来归梦 不知身在天涯》展现了作曲家身处异乡的深情与奔放。周龙出生、成长于北京 ，他所创作的《京华风韵》将儿时的记忆和今日的幻想以新颖的京腔京韵再现，将东西方音乐风格巧妙的融为一体。作品由《钟鼓风》《庙会风》《京韵风》和《急急风》四个乐章构成。

李劭晟和周娟是两位杰出的青年作曲家，他们在密苏里大学堪萨斯城分校（UMKC）师从陈怡和周龙，之后回中国发展事业。作为中国新一代作曲家，他们在前辈导师辛勤引导下，发展出独特而引人注目的当代音乐之声，体现了他们跨越文化界限的新理念与新风格。音乐会上，中央音乐学院青年琵琶演奏家刘小菁特别受邀首演周娟所作的琵琶与乐队作品《半缘君》。李邵晟的管弦乐作品《南疆巡记》更是在东西方不同的技法与理念中寻找到相似或可融合的方面，从而形成高度个人风格的音乐状态。

此套节目也将与10月6日在巴德学院的费舍尔表演艺术中心（Fisher Center for the Performing Arts）上演。

此外，本届音乐节将于10月7日下午在纽约亚洲协会（Asia Society of New York）举办《美中音乐论坛：直面挑战，展望未来》，发言者包括纽约爱乐执行总监金斯特林（Gary Ginstling）美中音乐研习院院长蔡金冬、作曲家陈怡、中央音乐学院副院长于红梅，由美国作家、亚洲协会中美关系中心主任夏伟（Orville Schell）主持。

第六届纽约中国当代音乐节“乐筑桥梁”纽约市音乐会及活动时间表

音乐会一：巴德东西乐团与琵琶大师吴蛮

10月4日，周三晚7:00，地点林肯中心爵士乐中心 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音乐会二：巴德当代乐团致敬陈怡和周龙

10月8日，周日下午3:00，地点林肯中心爵士乐中心 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音乐会票价：$25-$100，两场同时购买，其中一场将自动获得半价优惠

购票方式：网络购票、致电票房212-721-6500，若直接前往票房可免手续费

学生优惠：使用折扣码CNSTU，即可解锁部分区域$15学生票

票房地址：10 Columbus Cir, New York, NY 10023

讲座：美中音乐论坛：直面挑战，展望未来

10月7日，周六下午3:00，地点纽约亚洲协会 Asia Society of New York

讲座票价：$25

音乐节官网及购票链接 https://www.barduschinamusic.org/the-bridge-of-music