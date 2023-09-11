2023亞裔同樂迎中秋 天廣商場隆重登場

「2023亞裔同樂迎中秋」發佈會現場，活動主辦方與協辦各方合攝。右七為美國亞裔活動中心負責人顏天怡。

美國亞裔 活動中心將於9月23和24日一連兩天在法拉盛 天廣商場(TANGRAM) 舉辦大型亞裔社區活動《2023 亞裔同樂迎中秋》，活動中心與社區民衆一起歡渡週末，迎接一年一度的中秋佳節。該活動除了有最受歡迎的商品展銷之外，還有傳統亞洲地道美食、民族服装匯演、民族歌舞表演、現場泰國 廚藝示範、有獎問答遊戲、幸運抽獎及月餅贈送等。

《2023亞裔同樂迎中秋》榮獲美國聯邦衆議員孟昭文、紐約州 參議員劉醇逸、紐約州衆議員金兌錫、紐約市議員黃敏儀、聯合國全球和平基金會、印度 尼西亞駐紐約總領事、菲律賓駐紐約總領事、泰國駐紐約總領事…等重量級人物大力支持並冠名為本活動的官方協辦機構。

亞洲國家有許多美麗的文化，而其中以食物文化、服裝文化、藝術文化最為吸引；此三大文化正是本活動的主題。

如果進場者是一位美食家，他絕對會愛上這個活動；因為可以一次性嚐到：中國地道美食、馬來西亞地道美食、印尼地道美食、菲律賓地道美食、泰國地道美食和台灣地道美食。由於本活動出售的美食都是新鮮製造，所以無論現場品嚐或購買回家都同樣美味可口。現場提供食品份量有限，先到先得，售完即止。

除了享受美食之外，民衆還可以欣賞到多姿多彩的舞台表演；其中包括：親善美麗的泰國少女穿著不同的泰國服飾為來賓介紹泰國文化傳統及風景名勝、驚艷全場的中國朝代服裝大匯演、五彩繽紛的印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和中國的民族舞蹈、泰國領館御用廚師廚藝示範、中國兒童樂器表演…；節目豐富而具特色，絕無冷場。

為迎接中秋節，享譽國際的香港美心月餅公司將支持本活動每日送出100個精美月餅給100位幸運兒；贈送為期兩天。此外，透過參加有獎問答遊戲及購買抽獎券，民眾有機會赢取更多的獎品。

美國亞裔活動中心熱烈呼籲歡迎社區民衆9/23 和9/24 到法拉盛天廣商場參加 《2023亞裔同樂迎中秋》 佳節同樂，一起迎接2023年美麗的中秋節，享受一個充滿活力的週末・活動時間由上午11時至下午4時。免費入場。地址：133-33 39th Ave., Flushing NY 11354。査詢請電：917-903-2831