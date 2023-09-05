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「禦寶閣」專營高端古董藝術品 近百年老店藏品豐富價格公道

紐約訊
「禦寶閣」近百年老店專營東方古董藝術品。
「禦寶閣」近百年老店專營東方古董藝術品。

「禦寶閣」是位於上城曼哈頓東87街的老中國古代藝術品店，由一個有著兩代歷史的家族經營。這裡有各式各樣的東方骨董和藝術品，從骨董傢具、瓷器、木雕、青銅器、玉器到高級翡翠，應有盡有。這些藏品不僅展現了中國傳統文化和藝術的魅力，而且價格合理，適合各種預算的收藏家和愛好者。

「禦寶閣」的負責人陳先生說，他們的宗旨是讓中國骨董藝術品走進普通人的生活，讓更多人欣賞和收藏東方文化的精華。他們希望讓骨董藝術品不再是高不可攀的奢侈品，而是可以保值增值的投資品。

在「禦寶閣」裡，你可以看到許多罕見的高端骨董藝術品，如古陶器、青銅器、玉器、字畫以及各朝代的瓶器、佛像等。這些都是博物館拍賣會上才能見到的珍寶，在這裡你可以親眼觀賞，親手觸摸，感受它們的質感和氣息。陳先生還會為你詳細介紹每件藏品的歷史和故事，讓你更加瞭解它們的價值和意義。此外，陳先生還向我們展示了他們店中收藏的上等精美的翡翠，都是經過嚴格鑒定和證書保證的。陳先生說，翡翠是自然界經過億萬年形成的稀有玉石，凝聚了宇宙精華，具有極高的靈性和美感。女性長期佩戴翡翠飾品，不僅可以擋災辟邪，養氣安神，還可以增加氣質和魅力。因此，翡翠被稱作「玉中之王」，是女性最愛的飾品之一。

如果你對東方骨董有興趣，或者想要尋找一些特別的物件，歡迎隨時去電或親臨「禦寶閣」，你一定會有意想不到的收穫。「禦寶閣」地址： 165 E87 St, NY, NY 10128，諮詢電話：212-360-0427，手機：631-948-8396，電子郵箱：[email protected]

精美藏品數不勝數。
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