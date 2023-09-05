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民族舞劇「花木蘭」9月23日起 在波士頓、華盛頓巡迴演出

紐約訊

2023年9月23日至10月1日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌「中華風韻」即將推送中國民族舞劇《花木蘭》走進美國，在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre）演出2場，在華盛頓甘迺迪中心歌劇院(Kennedy Center)演出4場。該劇以「孝」、「忠」、「愛」為主線串聯，通過中國民族舞蹈語彙和現代舞臺技術手段，講述了北魏時期，一位美麗的少女走向巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條「自我發現」與「自我認同」的故事線，為觀眾展現了一段閃耀千年的中國傳奇故事。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，「中華風韻」已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘台精品劇碼，赴美國、加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭等重點國家的主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。

演出訊息：

 波士頓場，共兩場：

9月23日(六)晚上7:30時；

9月24日(日)下午1:30時；

地點：波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)；

特惠訂票請撥：603-814-9406。

 華盛頓場，共四場：

9月29日(五)晚上7:30時；

9月30日(六)下午1:30時及晚上7:30時；

10月1日(日)下午1:30時；

地點：華盛頓甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)；

特惠訂票請撥：703-982-0678。

兩地舞劇售票價為$30/50/70/90/110，購票詳情請參：https://bit.ly/mulan2023。

波士頓 歌劇 德國 加拿大 現代舞

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