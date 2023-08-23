美國聯協公益會九月下旬舉辦上州秋遊 歡迎會員及友好參加

美國聯協公益會日前舉辦別開生面的夏日養生健康聯歡會，吸引數十位會員與友好參加。

美國聯協公益會（United Mutual Association)日前在紐約市 皇后區道格拉斯頓（Douglaston)水邊社區舉辦夏日養生健康聯歡會。會中宣布，該會謹定於9月24日周日舉辦一年一度旅遊活動，將到上州 莊嚴寺、冷泉小鎮及Woodbury Common Premium Outlets購物，歡迎會員及各方友好參加，每位$45，會員、配偶與子女減收10元，16歲以下子女$20，導遊及司機小費自理，報名從速，額滿即止。

該會會長孔憲衡（Stanley Kung）是美國孔子後裔聯誼會副會長，也是孔子第72代嫡孫。他介紹，該會十幾年前由黎淑君（Jean）女士創立，為非牟利組織，其創會使命與宗旨為團結各種文化，服務社區，幫助華人融入美國主流社會，愛家、愛國、愛和平。為了實現服務社區的宗旨，孔會長在會中簡介肌少症（Sarcopenia），普及保健知識。他說，肌少症好發於長者，如果人體出現兩項徵狀，就有可能是罹患了肌少症，其一為從坐姿轉換為站姿時，必須用手撐住座椅或任何支撐物才能站立；其二是扭擰毛巾不夠徹底，表示手勁不足，用力扭擰後毛巾仍在滴水。孔會長建議肌少症患者，不妨從攝取高蛋白營養以及加強鍜練八段錦等健身 操著手，以減少或放緩肌肉的流失。

在健康聯歡會上，另外請到陳峰教授（Ben Chen）為大家講述「淺談健身氣功與養生延年」，並由他即席示範並帶領演練健身氣功太極八段錦。陳教授是北京外語學院碩士，曾任聯合國首席中英語同步口譯員，並且是國際健身氣功聯合會副會長，也是健身氣功的國際裁判。此外，中醫師兼公益會執委Nina CHENG也在現場作復健見證。 上述聚會，由公益會名譽主席陳偉傑律師（Dr. Albert Chan)提供場地，地點就在陳主席位於道格拉斯頓水邊社區的家宅。陳律師專注於專利版權知識產權，是中美知識產權協會創始人和曾任美中律師協會會長。之前，他還在紐約市立大學法學院任教授，又在香港 中文大學生命科學學院和香港理工大學健康科學和訊息系任教授。陳律師同時是分子生物學家，擅長生物技術領域的專利。他經常參與中國的技術發展項目，穿梭世界各地演講和協助客戶構建知識產權組合。

是項聯歡聚會，場地主人陳律師親手巧製豐盛又合乎養生膳食之道的十多款菜餚以及老火湯，而孔會長亦大展身手，供應保健湯。餐後，陳律師還帶領大伙參觀道格拉斯頓會所（Douglaston Club）以及遊艇碼頭及鄰近水域。飯後，聯歡會並為7、8、9、10月份生日的會員慶生，同切大蛋糕慶祝。餘興節目則有禮物抽獎，人人有份，以及名牌男女羊絨（Cashmere）毛衣義賣，以低於零售價八成出清。

9月24日一日上州遊，法拉盛 上午8：30在喜來登酒店門口集合；華埠在上午9：30包厘街98號出發。有意入會或得知更多詳情，請致電： 917-886-7663、646-201-8567、917-543-5839，會址: 法拉盛 64-25 136th Street, Flushing, NY 11354。