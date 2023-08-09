第31屆2023紐約香港龍舟節 8月12及13日可樂娜公園舉行

紐約香港龍舟節的畫龍點睛儀式。

為了慶祝兔年，第31屆2023紐約香港 龍舟節謹訂於8月12日和13日（周六、日）上午9至下午5點，在法拉盛 草原可樂娜公園（Flushing Meadows Corona Park）舉行，無論晴雨都將照常舉辦，免費入場。這項盛事是美國最古老、最大規模的傳統划船比賽，集龍舟賽事、美食和免費現場娛樂於一體，敬請民眾扶老攜幼前往同樂。

本次賽事與節日的主辦方期望吸引眾多觀眾參與，為闔家帶來無限樂趣。主辦方說：「在過去三十年裡，紐約香港龍舟節吸引了北美2萬多名多元文化觀眾，今年將有180支參賽隊伍，共有美國和加拿大的1,500多名選手參與。預計今年的節日將因為連續兩天舉辦、規模和競爭的激烈，更會受到各方關注。」

龍舟賽的傳統源自紀念中國古代詩人兼政治家屈原可歌可泣的事跡，他於西元前278年為了抗議皇帝的政策而毅然決然地投江自盡。由於當時民間發起划船拯救屈原並阻止水龍「吞食他身體」的感人舉措，以致後人受到啟發而有了龍舟競賽的傳統。本地龍舟賽將使用香港定製的彩色柚木船，每艘重一噸，船頭設置龍頭，船尾有龍尾。在比賽期間，每船最多由20名船員一起合力操作。

該活動由香港駐紐約經濟貿易辦事處主辦，匯豐銀行、上海商業銀行、中國銀行和法拉盛銀行等機構贊助。與往年一樣，今年的特別比賽包括贊助商、媒體、女子、老年人、青年、教育、醫療保健和家庭賽以及市府特邀賽，其中市府特邀賽將邀請市長艾瑞克•亞當斯、皇后區區長多諾萬•理查茲、紐約市主計長布拉德•蘭德爾和公共倡導者朱曼•威廉姆斯辦公室所組成的團隊參加。

首次在本項龍舟節上場的還將包括由香港旅遊局贊助的「哈囉香港邀請賽」(Hello Hong Kong Invitational)和新的中國文化邀請賽。然而，最具挑戰性的比賽將在8月13日舉行，即美國龍舟公開錦標賽。香港旅遊局在一份聲明中表示：「尚有特別的教育和醫療保健邀請賽，以及令人興奮且有意義的慈善賽，參賽團隊籌集的資金將捐贈給獲勝團隊所指定的慈善機構。多年來，慈善賽為紐約市各慈善機構捐贈了超過30萬美元。」

8月12日中午，馬來西亞聯合舞龍團帶領參賽者走向滙豐銀行主場舞臺，正式宣佈節日開始。主場舞臺展示「來自全球的多元文化藝術家和傳統音樂/舞蹈」，包括少林武術家、紐約華人文化中心的紐約中國舞團（Dance China NY）、日本舞蹈家尊釦•費雪（Junko Fisher）、日本鼓樂團「曼哈頓太鼓」、紐約中國民族樂團和小提琴家戴西•賈普林（Daisy Jopling）的表演。此外，紐約香港龍舟節還會請到著名說書人蔣納森•誇克（Jonathan Kruk）講述「龍的故事」以及拉丁爵士團體（Latin Jazz Express）表演，紀念已故拉丁爵士和曼波音樂家大提托•潘多（Tito Puento Sr.）100周年冥誕。

除了豐富的視聽表演外，紐約香港龍舟節還將在多元文化的美食廣場和各種餐車提供豐盛的美食，參與的商家包括緬因州表親龍蝦（Cousins Maine Lobster）、卡爬繆亞（Kapamilya）菲律賓美食車、謀歐塔可餅公司（Tacos el Mole Corp.）墨西哥美食車、灣邊檸檬水（Bayside Lemonade）、毛氏包子、貓薄荷車輪餅（Catmint Wheel Cake）、亞洲肉食燒烤（MeatAsiaBBQ）、棉亞•基洛拉麵（Menya Jiro）、卡諾咖啡（Cano Coffee）和馬來西亞食品公司等。