著名演員王姬坐鎮 首屆全美明日之星圓滿結束
由旅美青年導演汪子琦和「金夢想教育中心」聯合發起的「首屆全美明日之星」選拔賽，2023年7月16日在費城格蘭特大酒店（Grand Resort Hotel）圓滿結束！
入圍決賽的18名選手經過四個回合的比賽，最大獎項「最具潛質演繹大獎」和冠軍都由12號選手黃啟扉斬獲，亞軍由10號選手惲月摘得，季軍由4號選手劉恩慈獲得；11號選手朱婉清獲得了最受傳媒歡迎選手獎，13號劉昕媛獲得了最上鏡選手獎。
身兼導演評委的汪子琦老師表示，所有入圍的選手他都很喜歡，因為是從眾多的報名者中先挑選出來的，他們在總決賽當晚的表現都比在集中培訓前有所進步，尤其是13號選手劉昕媛，她之前一直非常害羞，但她當天的表現進步很大。還有10號選手惲月，她是汪導最看好的一個選手，覺得她很有張曼玉年輕時候的靈動。
出演《北京人在紐約》的著名表演藝術家王姬老師，給晉級決賽環節的選手提供了專業的點評和指導。當天的評委包括著名音樂指揮家房飛老師、著名青年舞蹈家及眾誠教育創始人賴晶晶校長、電影《紐約故事》聯合出品人潘為湘先生、費城天普大學周筠筠教授等。比賽終於進入最後一輪，晉級的選手都有參演電影《紐約故事》的機會，該電影將於八月底開機。
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